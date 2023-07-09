Кого пропускают в Мядининкай? Литовцы не открыли КПП на границе с Беларусью. Но кто-то проезжает

Опубликовано: 09.07.2023 13:19 , Обновлено: 09.07.2023

Сотрудники литовского погранперехода «Мядининкай» (со стороны Беларуси – "Каменный лог") утром 9 июля автомобили все еще не пропускали, рассказал журналистам Гедрюс Мишутис, представитель Службы охраны госграницы Литвы. Однако есть исключения, и некоторым транспортным средствам границу пересекать разрешают.

По словам Мишутиса, мигрант, из-за которого литовская сторона перекрыла погранпереход, по-прежнему на нейтральной полосе, рядом с дорогой. «Там он переночевал, пограничники дали ему воды, предложили еду, а Беларусь продолжает его не пускать», – процитировало BNS Гедрюса.

Он рассказал, что автомобили по прежнему не пускают, погранпереход еще не работает. Но, по его словам, ситуация на границе спокойная, очередей нет – водители предупреждены и выбирают другие маршруты.

Накануне, 8 июля, в тематических чатах люди писали, что литовская сторона стала пропускать автобусы через границу, но только с литовскими номерами. А 9 июля появились сообщения, что возобновился пропуск и автобусов на белорусских номерах: “Только что рейсовым автобусом Минск-Вильнюс на белорусских номерах прошли Каменный Лог - Мядининкай. Быстро и пусто. Для обычных авто переход закрыт”.

Когда будет возобновлено движение для легковых автомобилей, неясно. Погранслужба Литвы рекомендует выбирать другие погранпереходы.

Появилось видео, как литовские пограничники выдворяют иностранца с КПП Мядининкай

Из-за чего закрыли погранпереход?

Напомним, 8 июля работа пункта пропуска “Мядининкай” остановилась. Госпогранкомитет Беларуси заявил, что Литва прекратила оформление и пропуск транспорта в одностороннем порядке.

Литовская погранслужба пояснила, что пункт пропуска закрыли из-за мигранта. Пограничники проверяли документы у пассажиров автобуса Минск-Вильнюс и обнаружили гражданина Пакистана с поддельными документами. В этом случае дается отказ во въезде, человека должны вернуть в страну, из которой тот прибыл. Но, по словам литовской стороны, белорусские пограничники отказались принимать нарушителя. Поэтом пункт пропуска и закрыли.

«Сидит на нейтральной полосе» — Литва объяснила, почему перекрыла КПП Мядининкай на границе с Беларусью

Позже в ГПК Беларуси инцидент подтвердили, но отметили, что белорусскую границу мигрант пересек по настоящим документам.

Ранее Телеграф писал, что ГПК Беларуси призвал Литву к «конструктивному общению» из-за перекрытого КПП на границе:

ГПК Беларуси призвал Литву к «конструктивному общению» из-за перекрытого КПП на границе