КГБ Беларуси обвинил Польшу и Литву в «содействии терроризму»
Начальник следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек заявил, что действия властей Польши и Литвы могут рассматриваться "как содействие терроризму". Об этом он заявил в эфире гостелеканала ОНТ вечером 20 ноября.
Такое заявление представитель белорусского КГБ сделал, рассказывая о “ячейках”, которые, как утверждают белорусские спецслужбы, действуют на территории соседних с Беларусью стран. Верховный суд Беларуси эти “ячейки” ранее признал “террористической организацией”.
“В связи с этим отдельным государственным структурам Республики Польши, а также Литвы следовало бы обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму”, - заявил Бычек.
Начальник следственного управления КГБ также обвинил польские власти в том, что они оказывают помощь в боевой подготовке участникам вооруженных формирований белорусов, которые в нашей стране признаны незаконными. По его словам, бойцов обучают польские спецназовцы из воинской части GROM.
«Настроены решительно» — Хренин рассказал, зачем американцы звонили начальнику Генштаба Беларуси
“Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму. Однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек”, - заявил Бычек.
По данным белорусского КГБ, сейчас эти “ячейки” легализовались в Польше “под видом страйкбольных клубов”.
Власти Польши и Литвы заявления белорусского КГБ пока никак не прокомментировали.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года глава КГБ Иван Тертель польские спецслужбы в кураторстве семи “хоругвей”, которые, по его словам, “готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории”. Он предупредил своих коллег в соседних странах, что это “оружие, не поддающееся контролю, которое может быть повернуто против самих кураторов”.
КГБ обвинил Польшу в подготовке захвата объектов и терактов в Беларуси
А в октябре этого года по госТВ рассказали о предотвращении серии терактов, которые неназванный преступник-одиночка планировал совершить в Минске ноябре — декабре 2023 года. В качестве возможных целей, выбранных потенциальным террористом, ведущий Игорь Тур назвал пять значимых мест белорусской столицы.
Взрывы на вокзале, в метро и ТЦ. На госТВ заявили о предотвращении серии терактов в Минске