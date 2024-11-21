КГБ Беларуси обвинил Польшу и Литву в «содействии терроризму»

Опубликовано: 21.11.2024 08:39 , Обновлено: 21.11.2024

Начальник следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек заявил, что действия властей Польши и Литвы могут рассматриваться "как содействие терроризму". Об этом он заявил в эфире гостелеканала ОНТ вечером 20 ноября.

Такое заявление представитель белорусского КГБ сделал, рассказывая о “ячейках”, которые, как утверждают белорусские спецслужбы, действуют на территории соседних с Беларусью стран. Верховный суд Беларуси эти “ячейки” ранее признал “террористической организацией”.

“В связи с этим отдельным государственным структурам Республики Польши, а также Литвы следовало бы обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму”, - заявил Бычек.

Начальник следственного управления КГБ также обвинил польские власти в том, что они оказывают помощь в боевой подготовке участникам вооруженных формирований белорусов, которые в нашей стране признаны незаконными. По его словам, бойцов обучают польские спецназовцы из воинской части GROM.

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“Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму. Однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек”, - заявил Бычек.

По данным белорусского КГБ, сейчас эти “ячейки” легализовались в Польше “под видом страйкбольных клубов”.

Власти Польши и Литвы заявления белорусского КГБ пока никак не прокомментировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года глава КГБ Иван Тертель польские спецслужбы в кураторстве семи “хоругвей”, которые, по его словам, “готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории”. Он предупредил своих коллег в соседних странах, что это “оружие, не поддающееся контролю, которое может быть повернуто против самих кураторов”.

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А в октябре этого года по госТВ рассказали о предотвращении серии терактов, которые неназванный преступник-одиночка планировал совершить в Минске ноябре — декабре 2023 года. В качестве возможных целей, выбранных потенциальным террористом, ведущий Игорь Тур назвал пять значимых мест белорусской столицы.

Взрывы на вокзале, в метро и ТЦ. На госТВ заявили о предотвращении серии терактов в Минске