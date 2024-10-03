Взрывы на вокзале, в метро и ТЦ. На госТВ заявили о предотвращении серии терактов в Минске
В вечернем эфире гостелеканала ОНТ 2 октября рассказали о предотвращении серии терактов, которые неназванный преступник-одиночка планировал совершить в Минске ноябре - декабре 2023 года. В качестве возможных целей, выбранных потенциальным террористом, ведущий Игорь Тур назвал пять значимых мест белорусской столицы.
По словам Тура, белорусским оперативникам удалось предотвратить серию взрывов ” типичного подражателя”, который “вдохновился” терактом 11 мая 2021 года в российской Казани. Там бывший ученик гимназии устроил массовую стрельбу и взрывы, в результате чего погибли 9 человек, 32 человек пострадал. Нечто подобное, по словам Тура, планировали и белорусский “подражатель”.
“Молодой парень, замкнутый, агрессивный. Жил один - друзей нет, хобби нет, работы нет. Психически нестабильный”, - так описал ведущий несостоявшегося террориста, которого сейчас, по его словам, держат в психиатрической клинике.
На скриншоте, который продемонстрировали в эфире, обозначены следующие места предполагаемых взрывов:
- Свято-Духов кафедральный собор,
- БНТУ,
- железнодорожный вокзал,
- торговые центры “Дана Молл”, “Галерея”, Palazzo, “Замок” или “Арена Сити”,
- переход от станции метро “Купаловская” до ст. “Октябрьская”. Далее размещается план о покупке всех компонентов, в том числе часовых механизмов.
По словам Тура, молодой человек изначально планировал устроить “расстрелы и взрывы в школах и детских садах”, однако затем решил “масштабировать замысел до мест массового скопления граждан”.
“Экспертиза установила, что самодельное взрывное устройство, собранное из подручных средств по методичкам в интернете, фактически было готово к применению”, - заявил ведущий, не раскрывая всех подробностей того, как правоохранителям удалось вычислить несостоявшегося террориста и задержать его до того, как он реализует свой замысел.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года Комитет госбезопасности заявил о том, что пресек деятельность “сети украинских агентов, которые занимались переброской взрывчатки и оружия” в Беларусь. По словам заместителя начальника Следственного управления КГБ Константина Бычека, таким образом спецслужбы Украины готовились к “совершению терактов” и “убийств белорусских государственных деятелей и журналистов”.
КГБ обвинил спецслужбы Украины в подготовке терактов и громких убийств в Беларуси
А в декабре прошлого года глава КГБ Иван Тертель обвинил польские спецслужбы в кураторстве семи “хоругвей”, которые, по его словам, “готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории”.
КГБ обвинил Польшу в подготовке захвата объектов и терактов в Беларуси