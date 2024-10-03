Взрывы на вокзале, в метро и ТЦ. На госТВ заявили о предотвращении серии терактов в Минске

Опубликовано: 03.10.2024 08:51 , Обновлено: 03.10.2024

В вечернем эфире гостелеканала ОНТ 2 октября рассказали о предотвращении серии терактов, которые неназванный преступник-одиночка планировал совершить в Минске ноябре - декабре 2023 года. В качестве возможных целей, выбранных потенциальным террористом, ведущий Игорь Тур назвал пять значимых мест белорусской столицы.

По словам Тура, белорусским оперативникам удалось предотвратить серию взрывов ” типичного подражателя”, который “вдохновился” терактом 11 мая 2021 года в российской Казани. Там бывший ученик гимназии устроил массовую стрельбу и взрывы, в результате чего погибли 9 человек, 32 человек пострадал. Нечто подобное, по словам Тура, планировали и белорусский “подражатель”.

“Молодой парень, замкнутый, агрессивный. Жил один - друзей нет, хобби нет, работы нет. Психически нестабильный”, - так описал ведущий несостоявшегося террориста, которого сейчас, по его словам, держат в психиатрической клинике.

На скриншоте, который продемонстрировали в эфире, обозначены следующие места предполагаемых взрывов:

Свято-Духов кафедральный собор,

БНТУ,

железнодорожный вокзал,

торговые центры “Дана Молл”, “Галерея”, Palazzo, “Замок” или “Арена Сити”,

переход от станции метро “Купаловская” до ст. “Октябрьская”. Далее размещается план о покупке всех компонентов, в том числе часовых механизмов.

Скриншот видео ОНТ

По словам Тура, молодой человек изначально планировал устроить “расстрелы и взрывы в школах и детских садах”, однако затем решил “масштабировать замысел до мест массового скопления граждан”.

“Экспертиза установила, что самодельное взрывное устройство, собранное из подручных средств по методичкам в интернете, фактически было готово к применению”, - заявил ведущий, не раскрывая всех подробностей того, как правоохранителям удалось вычислить несостоявшегося террориста и задержать его до того, как он реализует свой замысел.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года Комитет госбезопасности заявил о том, что пресек деятельность “сети украинских агентов, которые занимались переброской взрывчатки и оружия” в Беларусь. По словам заместителя начальника Следственного управления КГБ Константина Бычека, таким образом спецслужбы Украины готовились к “совершению терактов” и “убийств белорусских государственных деятелей и журналистов”.

КГБ обвинил спецслужбы Украины в подготовке терактов и громких убийств в Беларуси

А в декабре прошлого года глава КГБ Иван Тертель обвинил польские спецслужбы в кураторстве семи “хоругвей”, которые, по его словам, “готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории”.

КГБ обвинил Польшу в подготовке захвата объектов и терактов в Беларуси