«Настроены решительно» - Хренин рассказал, зачем американцы звонили начальнику Генштаба Беларуси

Опубликовано: 24.06.2024 08:52 , Обновлено: 24.06.2024

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обвинил западные страны в "усиленной милитаризации" и выстраивании "агрессивных планов" против Беларуси и её союзников. Глава оборонного ведомства объяснил, почему "верить там нельзя никому" и рассказал, зачем американский начальник штаба звонил белорусскому коллеге.

По словам Хренина, в настоящее время западные страны проводят “комплекс мероприятий заблаговременной подготовки к войне”, последовательно увеличивают число плановых мероприятий оперативной боевой подготовки, а также постоянно ведут разведку против Беларуси.

“Буквально только вчера, позавчера отработали американские бомбардировщики Б-52 по пуску ракет. Ну, по ком, понятно, да? Они эти вопросы отрабатывают. Несмотря на то, что комплекс мероприятий, заявленных в рамках учения “Защитник-2024” прошел”, - пожаловался на “усиленную милитаризацию Запада” министр обороны Беларуси в интервью гостелеканалу СТВ.

Он подчеркнул, что даже после завершения очередного этапа военных учений и возвращения войск в пункты постоянной дислокации, “количество и уровень мероприятий боевой подготовки национальных Вооруженных сил остается на высоком уровне”, а усиленный американский танковый батальон по-прежнему остаётся на учебном полигоне Пабраде в Литве.

“Я вспоминаю разговор, когда американский начальник штаба сделал звонок нашему начальника Генерального штаба, там был соответствующий диалог, и он так сказал, когда вопрос задали: что ваш батальон делает в 15 километрах от нашей госграницы? Было сказано: это временно, он уйдет. Вот это временно уже три года”, - рассказал Хренин, подчеркнув, что “верить там нельзя никому”.

По его словам, белорусские вооружённые силы “настроены решительно” и вынуждены “готовиться”, поскольку “видят их агрессивные планы”.

“Не лезьте к нам. Займитесь своими проблемами, а лучше давайте договариваться”, - призвал Хренин своих западных коллег.

Он также подчеркнул, что главной задачей белорусских военных остаётся сохранение мира и недопущения войны, поскольку, по его словам, “если уже случится, то тут уже придется всему народу становиться на защиту”.

Ранее, как сообщил Telegraf.news, министр национальной бороны Литвы Лауринас Касчюнас рассказал о планах страны построить на границе с Беларусью и Россией «постоянные укрепления». По словам главы ведомства, они смогут при необходимости остановить «возможное передвижение враждебных сил».

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Кроме того, в мае этого года министры внутренних дел соседних с Беларусью Латвии, Литвы, Польши и Украины, а также Финляндии и Норвегии обсудили и согласовали свои планы по укреплению гражданской безопасности в регионе. В числе предложенных мер оказалось создание “стены дронов” на границе Беларуси и России.

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