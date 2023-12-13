КГБ обвинил Польшу в подготовке захвата объектов и терактов в Беларуси

Опубликовано: 13.12.2023 14:18 , Обновлено: 15.11.2024

Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель 13 декабря обвинил польские спецслужбы в кураторстве семи "хоругвей", которые, по его словам, "готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории". Он предупредил своих коллег в соседних странах, что это "оружие, не поддающееся контролю, которое может быть повернуто против самих кураторов".

По данным белорусского КГБ, на территории Польши в настоящее время тренируются “семь так называемых хоругвей”, которые якобы “готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории”. “Наиболее агрессивной” из них в КГБ считают ту, что “тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а”.

“Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом “Шляхтич”. Это одна из наиболее агрессивных структур”, - заявил Тертель.

Глава КГБ заявил, что его ведомству известны имена кураторов этих хоругвей из числа сотрудников польских спецслужб. Причем саму эту практику Тертель назвал “недопустимой”, сообщило госагентство БелТА.

“Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них. Мы неоднократно получали информацию, что эта публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года”, - предупредил глава КГБ.

Он подчеркнул, что Вторая мировая война началась “с провокации немцев с использованием польской формы одежды” и сравнил ситуацию в соседней Польшей с ситуацию с “историей взаимоотношений ИГИЛ (международная исламистская суннитская террористическая организация - ред.) с американскими спецслужбами”.

“Наши иностранные коллеги могут добиться таких же отрицательных результатов для себя”, - заявил Тертель.

Ранее Телеграф рассказывал, что в октябре этого года адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, заявил, что Альянс решили подготовиться на случай войны с Беларусью и Россией. Такой вывод можно сделать из слов адмирала, который заявил, что “планы обороны, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, включают, среди прочего, защиту Сувалкского перешейка, или как его ещё называют ”Брестских ворот”, от возможного российского нападения”.

НАТО решило подготовиться на случай войны с Беларусью и Россией — Адмирал Бауэр