«Информации очень мало» - Литва пожаловалась МЧС на БелАЭС

Опубликовано: 23.01.2025 16:03 , Обновлено: 23.01.2025

Государственная инспекция по безопасности по атомной энергии Литвы (VATESI) в очередной раз потребовала от белорусских властей прекратить эксплуатацию первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС. Соответствующее письмо, как заявили в ведомстве, 22 января они направили Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Именно это белорусское ведомство выполняет функции регулятора в сфере ядерной и радиационной безопасности в стране. Копии письма литовская сторона также направила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейскую комиссию, Европейскую группу по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) и Западноевропейскую ассоциацию по регулированию ядерной безопасности (WENRA).

Поводом для беспокойства литовской стороны стало то, что оба энергоблока Белорусской АЭС в настоящее время не работают. Известно, что на первом энергоблоке с начала декабря 2024 года проводятся плановые ремонтные работы, второй энергоблок отключили 19 декабря из-за срабатывания одного из датчиков. В Министерстве энергетики Беларуси тогда заверили, что ситуация “штатная” и на безопасность работы станции не влияет.

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“Но информации о причинах остановки 2-го энергоблока очень мало”, - посетовали на это в литовском ведомстве.

Там заявили о неких нарушениях на БелАЭС, информацию о которых литовским специалистам не предоставляют.

“От регулятора соседней страны мы ожидаем не только формальных деклараций, но и подробной информации о практических мерах по обеспечению безопасности Белорусской АЭС в соответствии с самыми высокими международными стандартами безопасности”, - потребовал глава VATESI Михаил Демченко.

Литовская сторона обвинила белорусских властей в “безответственном отношении к безопасности” и замалчивании информации о причинах внеплановых остановок энергоблоков и затянувшихся ремонтах, а также потребовала обнародовать информацию о предельных значениях активности радионуклидов, выбрасываемых при работе станции в окружающую среду, а также те рекомендации, которые были сделаны международными экспертами в ходе последних проверок.

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В МЧС и на БелАЭС данную информацию пока никак не комментировали. Однако, 15 января генеральный директор объединения “Белэнерго” Андрей Панченко рассказал о текущей ситуации на БелАЭС.

Он подтвердил, что на первом энергоблоке всё ещё проводится “планово-предупредительный ремонт”, подчеркнув, что он идёт “по графику”. На втором же энергоблоке, по его словам, продолжается “диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока”.

“С учетом того, что таких датчиков на блоке большое количество, их ревизия занимает определенное время”, - пояснил тогда специалист.

Ранее Telegraf.news рассказал, что второй энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после первого «планово-предупредительного» ремонта лишь в середине октября 2024 года. Тогда на предприятии заявили, что специалисты заменили отработавшее ядерное топливо, загрузив в активную зону реактора порядка 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом, а также выполнили техобслуживание примерно 12 тысяч единиц оборудования, использовав более 26 тысяч запасных частей, инструментов и принадлежностей.

Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта