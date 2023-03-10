Минэнерго назвало «вбросом» обвинения Литвы в утаивании трещин на реакторах БелАЭС

Опубликовано: 10.03.2023 08:31 , Обновлено: 06.04.2023

Литва обвинила Беларусь и российскую компанию «Росатом» в утаивании «трещин» на реакторах БелАЭС. В белорусском Министерстве энергетики назвали это заявление «дискредитацией» и «вбросом».

Обвинения Литвы

9 марта литовские СМИ со ссылкой на разведку страны написали, что «Беларусь и “Росатом” скрыли инциденты, которые произошли на Островецкой АЭС (БелАЭС) в 2022 году и дефекты систем реакторов».

Литовские спецслужбы заявили, что якобы в мае 2022 года на БелАЭС «появились трещины в верхних швах корпуса реактора первого блока». А специалисты «оценили, что качественно устранить дефекты можно, только сняв реактор». Но, по мнению Литвы, «такой вариант даже не рассматривали» по «политическим причинам».

Кроме того разведка утверждала, что «технические проблемы мешали запуску второго блока», потому что «в феврале 2022 года зафиксировали химическое изменение состава воды, охлаждающей реактор блока, вода была загрязнена смолами».

В конце концов Литва обвинила «Росатом» в том, что компания «не может гарантировать надежность и безопасность своих технологий».

«Дискредитация» и «вброс»

В Министерстве энергетики Беларуси поздно вечером того же дня ответили на обвинения, заявив, что информация Литвы о БелАЭС — «целенаправленная акция по дискредитации проекта».

Там считают, что «развернута очередная информационная кампания, направленная на формирование негативного отношения к БелАЭС через раздувание мнимой угрозы станции для международного сообщества».

Также в ведомстве отметили, что Литва «привела ничем не подтвержденные «пугающие» сведения о ее строительстве», а из задачей назвала «всколыхнуть общественное мнение, политизировать ситуацию, дискредитировать нашу страну на мировой арене».

В Минэнерго подчеркнули, что «безопасность работы систем и оборудования БелАЭС была и остается абсолютным приоритетом на всех этапах строительства и эксплуатации атомной станции».

И добавили, что во время планового ремонта на первом энергоблоке БелАЭС «не было выявлено ни одного дефекта, представляющего угрозу для ядерной и радиационной безопасности — тем более, требующего демонтажа реактора».

«Запущенная о БелАЭС информация – очередной вброс, который целенаправленно сделан именно сейчас, на заключительном этапе строительства объекта», — заявили в Минэнерго.

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Напомним, первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС планируют совершить в марте-апреле 2023 года, сообщали в Минэнерго. А его ввод в промышленную эксплуатацию — в октябре 2023 года.