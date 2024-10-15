Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта

Опубликовано: 15.10.2024 08:30 , Обновлено: 15.10.2024

Второй энергоблок Белорусской АЭС 14 октября включили в сеть после первого "планово-предупредительного" ремонта. Его проводили силами сотрудников самой станции при участии специалистов белорусского предприятия "Белэнергоремналадка и российских "Русатом Сервис" и "Атомстройэкспорт".

Как сообщили на предприятии, в ходе нынешнего ремонта специалисты заменили отработавшее ядерное топливо, загрузив в активную зону реактора порядка 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом, а также выполнили техобслуживание примерно 12 тыс. единиц оборудования, использовав более 26 тыс. единиц запасных частей, инструментов и принадлежностей.

“Проведен эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов АЭС. В том числе, контроль металла корпуса реактора. Общее количество объектов контроля составило более 20 тысяч, включая радиографический контроль металла 748 сварных соединений”, - отчитались в официальном телеграм-канале БелАЭС.

[info_b]В соответствии с международной практикой, плановые ремонтные работы проводят ежегодно на каждом энергоблоке АЭС. Как пояснили на станции, это делается “для подтверждения надежности оборудования и технологических систем”. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 1 октября дал свою оценку Островецкой АЭС по итогам официального визита в Беларусь. Он подтвердил, что входе проверки удостоверился в том, что на белорусской станции “выполняются обязательства по безопасной и надежной работе”.

Глава МАГАТЭ подтвердил безопасность БелАЭС