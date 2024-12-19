На БелАЭС отключили один из энергоблоков. Что случилось?

Опубликовано: 19.12.2024 19:39 , Обновлено: 19.12.2024

В Министерстве энергетики сообщили об отключении второго энергоблока Белорусской атомной электростанции. В ведомстве объяснили, что такое решение связано со срабатыванием одного из датчиков. Правда, вместе с тем заверили, что ситуация "штатная" и на безопасность работы станции не влияет.

По словам представителей министерства, в четверг вечером на БелАЭС “временно” отключили от сети второй энергоблок. Там утверждают, что такое решение приняли для проведения “штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем”. При этом в ведомстве заявили, что отключение “не влияет на безопасность работы станции и её оборудования”.

К слову, в середине октября второй энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после первого “планово-предупредительного” ремонта. Тогда на предприятии заявили, что специалисты заменили отработавшее ядерное топливо, загрузив в активную зону реактора порядка 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом, а также выполнили техобслуживание примерно 12 тысяч единиц оборудования, использовав более 26 тысяч запасных частей, инструментов и принадлежностей.

Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта

А в начале декабря стало известно, что на этот самый “планово-предупредительный ремонт” вывели уже первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. По словам руководства, это необходимо для того, чтобы перегрузить ядерное топливо в реакторной установке и поддерживать «безопасность и надёжность оборудования и технологических систем на самом высоком уровне».

Один из энергоблоков БелАЭС вывели на ремонт