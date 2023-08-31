«Идут только обвинения и угрозы» - Лукашенко предложил Польше вывести вагнеровцев из Беларуси. Но при условии

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Опубликовано: 31.08.2023 16:46 , Обновлено: 01.09.2023

В четверг, 31 августа, Александр Лукашенко провел заседании Совета безопасности, на котором рассказал, при каких условиях бойцы «ЧВК Вагнера» покинут Беларусь.

Говоря про соседние страны, Лукашенко отметил, что Беларусь готова к восстановлению дружественных отношений с ними. «Как я говорил, их не выбирают. Они от Господа Бога», - сказал он и продолжил: «Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы», - процитировал Александра Лукашенкотг-канал “Пул Первого”.

Лукашенко рассказал, что Беларусь пригласила представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ «Боевое братство - 2023», которые 1 сентября начнутся в Брестском регионе.

Затронул Александр Лукашенко и тему пребывания “вагнеровцев” в Беларуси, требование соседних стран немедленного вывода “ЧВК Вагнер” из страны.

«Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования. Даже не просьбы и предложения, а требования”, - процитировала Александра Лукашенко его пресс-служба.

Требования Литвы и Польши

Литва и Польша настаивают, чтобы Беларусь покинули подразделения “ЧВК Вагнер”. В их присутствии соседние страны видят угрозу.

Так, 28 августа в Польше собрались министры внутренних дел Литвы, Латвии и Польши. Глава МВД Польши заявил, что причиной их встречи стала ситуация на границе с Беларусью и потребовал немедленно вывести из соседней страны бойцов ЧВК “Вагнер”.

По его словам, для стабилизации ситуации на границе, ЧВК «Вагнер» должна немедленно покинуть территорию Беларуси:

Польша потребовала немедленно вывести из Беларуси ЧВК «Вагнер» и пригрозила «полной изоляцией»

А 18 августа стало известно, что Литва закрыла на границе пропускные пункты “Шумскас” (с белорусской стороны “Лоша”) и “Твярячюс” (“Видзы”). Такое решение было объяснено присутствием “вагнеровцев” в Беларуси и возможными с их стороны провокациями.

Теперь на белорусско-литовской границе работают только следующие пропускные пункты:

“Лаворишкес” (“Котловка”);

“Мядининкай” (“Каменный Лог”);

“Шальчининкай” (“Бенякони”);

“Райгардас” (“Привалка”).

Напомним, ранее Телеграф писал, что МВД Литвы предложило закрыть еще два популярных КПП на границе с Беларусью:

МВД Литвы предложило закрыть два популярных КПП на границе с Беларусью. Какие и когда?

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