Хренин раскрыл некоторые детали «закрытого доклада» для Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа заслушал «закрытый доклад» министра обороны Виктора Хренина. Позже министр раскрыл некоторые его детали. По его словам, основными темами стали подготовка к учениям «Запад-2025» и оперативная обстановка у границ.
По словам Хренина, на совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025» военные отработают вопросы «планирования применения» как тактического ядерного оружия, так и российского ракетного комплекса «Орешник».
«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания», — заявил министр. Он добавил, что Минобороны видит «обстановку на наших западных, северных границах» и не может «спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью».
Подготовка к учениям «Запад-2025»
Министр обороны сообщил, что основные активные действия учений пройдут в центре страны, на полигонах в районе Борисова с 12 по 16 сентября. Он также рассказал, что уже состоялся обмен подразделениями.
Два российских подразделения прибыли в Беларусь для участия в учениях.
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По словам Хренина, которые привело госагентство БелТА, тема учений — «отработка защиты нашей территории» совместной региональной группировкой войск. Планируется два этапа. На первом отработают управление войсками при отражении агрессии, на втором — вопросы «освобождения захваченных территорий».
Кроме того, касаясь стран НАТО, Хренин заявил, что в ведомстве «больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тысяч военнослужащих ».
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Он предупредил, что если они «будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть, чем ответить».
Также, по словам Хренина, в конце августа — начале сентября в Витебской области пройдут ещё одни плановые учения, уже в рамках ОДКБ. Как заявил министр, часть российских подразделений уже прибыла, прибытие контингентов других стран организации ожидается.
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