Хренин раскрыл некоторые детали «закрытого доклада» для Лукашенко

Опубликовано: 13.08.2025 15:10 , Обновлено: 13.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа заслушал «закрытый доклад» министра обороны Виктора Хренина. Позже министр раскрыл некоторые его детали. По его словам, основными темами стали подготовка к учениям «Запад-2025» и оперативная обстановка у границ.

По словам Хренина, на совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025» военные отработают вопросы «планирования применения» как тактического ядерного оружия, так и российского ракетного комплекса «Орешник».

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания», — заявил министр. Он добавил, что Минобороны видит «обстановку на наших западных, северных границах» и не может «спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью».

Подготовка к учениям «Запад-2025»

Министр обороны сообщил, что основные активные действия учений пройдут в центре страны, на полигонах в районе Борисова с 12 по 16 сентября. Он также рассказал, что уже состоялся обмен подразделениями.

Два российских подразделения прибыли в Беларусь для участия в учениях.

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По словам Хренина, которые привело госагентство БелТА, тема учений — «отработка защиты нашей территории» совместной региональной группировкой войск. Планируется два этапа. На первом отработают управление войсками при отражении агрессии, на втором — вопросы «освобождения захваченных территорий».

Кроме того, касаясь стран НАТО, Хренин заявил, что в ведомстве «больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тысяч военнослужащих ».

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Он предупредил, что если они «будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть, чем ответить».

Также, по словам Хренина, в конце августа — начале сентября в Витебской области пройдут ещё одни плановые учения, уже в рамках ОДКБ. Как заявил министр, часть российских подразделений уже прибыла, прибытие контингентов других стран организации ожидается.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что на днях Литва начала учения у границ с Беларусью.

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