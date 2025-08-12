Минобороны Беларуси озвучило точные сроки и цели учений "Запад-2025"

Опубликовано: 12.08.2025 11:02 , Обновлено: 28.08.2025

В Министерстве обороны Беларуси 12 августа озвучили точные сроки совместного стратегического учения белорусских и российских военных "Запад-2025". Начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко назвал его главные цели и прокомментировал начавшиеся на днях военные учения в соседних странах.

Основные мероприятия в рамках учений “Запад-2025”, которые проводятся раз в два года, запланированы на период с 12 по 16 сентября 2025 года . Тему учений обозначили следующим образом: “Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства”.

Как пояснил Ревенко, главной целью учений станет проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности войск к отражению потенциальной агрессии.

В рамках учений, руководить которыми будет Генеральный штаб Вооруженных Сил Беларуси, военные планируют отработать следующие вопросы:

отражение ударов средств воздушного нападения противника;

ведение оборонительных боев, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства;

авиационная поддержка действий войск;

борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Ревенко также прокомментировал начавшиеся на днях военные учения в Литве, а также анонсированные Польшей учения “Железный защитник” при участии стран — членов НАТО. По мнению представителя белорусского Минобороны, с приближением сроков “Запада-2025” действия западных соседей Беларуси “начали приобретать все более агрессивный характер”.

Генерал-майор упрекнул соседей в том, что они решили проводить свои учения в непосредственной близости от белорусских границ, увеличило интенсивность совместных мероприятий по боевой подготовке, а также разместили дополнительные средства противовоздушной обороны у границ (так, в частности, поступила Литва после двух инцидентов с залетевшими в страну беспилотниками).

Литва объявила о переброске к границе с Беларусью мобильных групп

При этом в отдельных СМИ и интернет-ресурсах, по словам Ревенко, публикуются “противоречивые, провокационные и не соответствующие действительности” материалы о предстоящем учении “Запад-2025”. По мнению генерал-майора, целью таких публикаций является “сокрытие действительных целей проводимых западными государствами мероприятий”.

“Из этого можно сделать вывод, что белорусско-российское совместное учение используется в качестве повода для непрекращающейся милитаризации и роста числа и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки”, - заявил помощник министра обороны, отметив, что аналогичную ситуацию можно было наблюдать и перед совместными белорусско-российскими учениями предыдущих лет.

Чтобы убедиться в “открытости и прозрачности” белорусско-российских манёвров, Минобороны пригласило в страну наблюдателей из всех стран - участниц Венского документа ОБСЕ. По словам Ревенко, 31 июля им направили расширенную информацию об учении и официальные приглашения.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 11 августа в Варенском районе Литвы, граничащем с Беларусью, стартовали полевые тактические учения Aršus vilkas 2025 (“Свирепый волк-2025”). Министерство обороны страны заявило, что в учениях, которые должны продлиться до 22 августа, будут задействованы 350 солдат и 50 единиц техники.

Литва начала военные учения у границ с Беларусью