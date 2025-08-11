Литва начала военные учения у границ с Беларусью

Опубликовано: 11.08.2025 11:16 , Обновлено: 11.08.2025

В понедельник, 11 августа, в Варенском районе Литвы, граничащем с Беларусью, стартовали полевые тактические учения Aršus vilkas 2025 ("Свирепый волк-2025"). Министерство обороны страны заявило, что в учениях, которые должны продлиться до 22 августа, будут задействованы 350 солдат и 50 единиц техники.

В полевых тактических учениях будет задействован пехотный батальон пехотной бригады “Железный волк”. В первую неделю пехотные роты и штаб батальона, согласно плану учений, должны передислоцироваться в Варенский район, из-за чего Минобороны предупредило о возможном появлении колонн военной техники на дорогах страны. Там, недалеко от белорусской границы, бригаде предстоит отработать оборонительные действия в населенных пунктах с использованием боевых машин пехоты и другой боевой техники батальона.

На второй неделе учений, как ожидается, подразделения проведут учения с боевой стрельбой на уровне дивизии на полигоне Гайжюнай. Военные предупредили, что в ходе учений также будут использовать имитаторы боеприпасов, пиротехнические заряды, а вблизи полигонов могут быть слышны звуки из громкоговорителей.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на прошлой неделе в Беларусь прибыл первый железнодорожный эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой. В ведомстве объяснили событие подготовкой в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025».

В Беларусь прибыл эшелон с российскими подразделениями и военной техникой

Сами учения, намеченные на сентябрь, в Минобороны пообещали отвести вглубь страны, подальше от западных границ со странами ЕС. Однако, белорусские военные оставили за собой право переместить часть подразделения в рамках будущих учений “Запад-2025” ближе к западным границам. В каком случае может быть принято такое решение, 23 июля подробно объяснил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

«Начали спекулировать» — Глава Генштаба Беларуси пригрозил вернуть учения «Запад-2025» к границам Польши и Литвы