Минобороны Беларуси предложило Польше «вернуться к равноправному и взаимоуважительному диалогу»

Опубликовано: 16.07.2025 10:38 , Обновлено: 16.07.2025

Министерство обороны Беларуси выступило с заявлением, в котором предложило польской стороне возобновить диалог с целью снижения напряжённости в регионе. Как следует из сообщения ведомства, соответствующее предложение направлено в адрес Польши ещё 16 июня, однако ответ на него был расценён как «формальный».

Как сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник Министра обороны Валерий Ревенко, поводом для обеспокоенности белорусской стороны стала «ускоренная милитаризация» Польши.

В частности, в заявлении Ревенко отметил следующие действия польской стороны:

Увеличение военного бюджета до «рекордных» 4,7% от ВВП.

военного бюджета до «рекордных» 4,7% от ВВП. Активная закупка иностранных наступательных вооружений.

иностранных наступательных вооружений. Формирование трёх новых механизированных дивизий в восточных регионах страны.

трёх новых механизированных дивизий в восточных регионах страны. Возведение комплекса заграждений и систем мониторинга в рамках проекта «Восточный щит».

комплекса заграждений и систем мониторинга в рамках проекта «Восточный щит». Проведение серии дивизионных учений «Железный защитник» в ответ на плановые учения «Запад-2025».

Как говорится в сообщении, для снижения потенциальных рисков 16 июня белорусское оборонное ведомство по официальным каналам связи ОБСЕ направило Польше предложение провести в ближайшее время переговоры между верификационными ведомствами двух стран, а также выразило готовность к организации прямых контактов между военными.

«Однако по прошествии месяца от польской стороны был получен лишь формальный ответ, который не подразумевает восстановление добрососедских отношений с нашим государством», — заявили в Министерстве обороны Беларуси.

Несмотря на это, белорусская сторона, как сказано в заявлении, по-прежнему предлагает военно-политическому руководству Польши «вернуться к равноправному и взаимоуважительному диалогу» и готова рассмотреть как полный возврат к ранее заключённым договорённостям, так и расширение мер по укреплению доверия и безопасности.

Журналисты Telegraf.news ранее писали о словах Ревенко, что количество войск на учениях «Запад-2025» сократили почти вдвое, а сами маневры перенесли вглубь страны от западных границ.

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Кроме того, ранее Минобороны Беларуси предлагало польским коллегам «взаимные инспекции».

«Своеобразный тест» — Минобороны Беларуси предложило Польше «взаимные инспекции на глубину 80 км»