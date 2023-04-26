ГПК обвинил двух мужчин из Литвы в нарушении белорусской границы на КПП — «Зашли на 2 метра»

Опубликовано: 26.04.2023 11:53 , Обновлено: 26.04.2023

В Госпогранкомитете Беларуси 26 апреля заявили, что двое мужчин из Литвы в пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) «поочередно нарушили» белорусскую границу.

По информации ГПК, иностранцы проводили на КПП технические работы.

«Мужчины зашли на белорусскую территорию на два метра и вернулись обратно», — заявили в ведомстве и показали видео.

В Погранкомитете отметили, что сообщили о произошедшем Литве. Однако, утверждают, что «запроса на получение подтверждающей и иной информации» в ответ не получили.

Также в ГПК заявили, что Литва не проинформировала белорусских пограничников о проведении работ на границе, «хотя подобное уведомление обязательно в соответствии с действующими соглашениями».

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что «в отличие от литовских коллег воздержались от преждевременных обвинений в провокациях и намеренном нарушении белорусской границы».

Напомним, в конце марта в госинформагентстве БелТА со ссылкой на ГПК сообщали, что таможенники Литвы заявили о ремонте дороги в пункте пропуска “Мядининкай” с 4 апреля по 31 мая.

Ранее Телеграф писал, что в апреле литовские пограничники дважды обвинили белорусских коллег в нарушении государственной границы. После чего МИД Литвы вручил Беларуси ноты протеста.

Литва вручила Беларуси вторую ноту протеста за неделю. Что происходит?

В свою очередь в ГПК все обвинения отвергли, заявив, что “литовская сторона пытается обострить ситуацию на границе под любым предлогом”.

«Определенные особенности» — В ГПК Беларуси ответили на обвинения в нарушении пограничником литовской границы