ГПК обвинил двух мужчин из Литвы в нарушении белорусской границы на КПП — «Зашли на 2 метра»
В Госпогранкомитете Беларуси 26 апреля заявили, что двое мужчин из Литвы в пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) «поочередно нарушили» белорусскую границу.
По информации ГПК, иностранцы проводили на КПП технические работы.
«Мужчины зашли на белорусскую территорию на два метра и вернулись обратно», — заявили в ведомстве и показали видео.
В Погранкомитете отметили, что сообщили о произошедшем Литве. Однако, утверждают, что «запроса на получение подтверждающей и иной информации» в ответ не получили.
Также в ГПК заявили, что Литва не проинформировала белорусских пограничников о проведении работ на границе, «хотя подобное уведомление обязательно в соответствии с действующими соглашениями».
Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что «в отличие от литовских коллег воздержались от преждевременных обвинений в провокациях и намеренном нарушении белорусской границы».
Напомним, в конце марта в госинформагентстве БелТА со ссылкой на ГПК сообщали, что таможенники Литвы заявили о ремонте дороги в пункте пропуска “Мядининкай” с 4 апреля по 31 мая.
Ранее Телеграф писал, что в апреле литовские пограничники дважды обвинили белорусских коллег в нарушении государственной границы. После чего МИД Литвы вручил Беларуси ноты протеста.
Литва вручила Беларуси вторую ноту протеста за неделю. Что происходит?
В свою очередь в ГПК все обвинения отвергли, заявив, что “литовская сторона пытается обострить ситуацию на границе под любым предлогом”.
«Определенные особенности» — В ГПК Беларуси ответили на обвинения в нарушении пограничником литовской границы