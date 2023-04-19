В Литве снова обвинили белорусских пограничников в нарушении границы. Что говорят в Беларуси?

Опубликовано: 19.04.2023 07:57 , Обновлено: 19.04.2023

Литовские пограничники в очередной раз заявили о "нарушении государственной границы" со стороны белорусских коллег. Как утверждают в Службе охраны государственной границы Литвы, инцидент произошел 18 апреля недалеко от села Ажурайсти в Швенчёнском районе Литвы.

Как пояснили в литовском ведомстве, их система видеонаблюдения зафиксировала, как два белорусских пограничника “подошли к пограничной линии”, после чего “один из них незаконно проник на территорию Литвы примерно на два метра”, а затем развернулся и пошёл обратно. Далее белорусские пограничники “продолжили движение на своей стороне”, сообщили в Службе охраны госграницы Литвы (VSAT ).

Литовские пограничники утверждают, что это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю.

“В среду (12 апреля) сотрудники погранперехода Швенчёни Вильнюсского пограничного отряда VSAT наблюдали за пятью белорусскими пограничниками, которые шли вдоль границы на территории своей страны, с помощью видеосистем. Это место находится недалеко от села Ажурайсти в Швенчёнском районе. Один из этих офицеров ненадолго вошел в литовскую сторону на расстоянии около одного метра и без остановки вернулся на территорию своей страны. Эти пятеро пограничников продолжали патрулирование на своей стороне”, - рассказали в ведомстве о первом инциденте.

В обоих случаях литовская сторона начала досудебное расследование.

Отметим, что после первого случая Министерство иностранных дел Литвы вручило дипломатическую ноту, в которой выразило “решительный протест в связи с неоднократными нарушениями литовской государственной границы”.

МИД Литвы выразил Беларуси «решительный протест». Что происходит?

“Сотрясание воздуха громкими вербальными нотами без серьезных причин”

Этот шаг литовской стороны прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, назвав вручение ноты протеста “сотрясанием воздуха без серьезных причин”.

“Это тот случай, когда литовская сторона сразу инициативно сворачивает все пограничное сотрудничество с соседней страной, выходит из договоров по пограничным вопросам, включая протокол об обмене информацией между ГПК Беларуси и СОГ Литвы или соглашение об основных принципах трансграничного сотрудничества, а потом удивляется и сотрясает воздух громкими вербальными нотами без серьезных причин”, - заявил тогда официальный представитель МИД Беларуси.

Нынешний инцидент официальный Минск пока никак не комментировал.