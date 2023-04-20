Литва вручила Беларуси вторую ноту протеста за неделю. Что происходит?

Опубликовано: 20.04.2023 09:39 , Обновлено: 20.04.2023

Министерство иностранных дел Литвы 19 апреля вызвало представителя белорусского посольства и вручило строгую ноту протеста. В литовском внешнеполитическом ведомстве аргументировали её "умышленными и систематическими нарушениями государственной границы Литвы".

Согласно официальному сообщению пресс-службы литовского МИД, поводом для направления ноты протеста стал инцидент от 18 апреля 2023 года. Тогда, по утверждению литовской стороны, белорусский пограничник “нарушил государственную границу Литвы в зоне действия погранперехода Г. Жагуниса Варенского пограничного округа”.

МИД Литвы “строго потребовал от Беларуси как можно скорее дать разъяснения” по этому инциденту и “принять все необходимые меры для недопущения повторения подобных инцидентов в будущем”.

В заявлении литовского министерства также упомянут инцидент, произошедший 12 апреля, после которого Вильнюс также выразил Минску “решительный протест”. Таким образом, это вторая нота, врученная белорусским дипломатам министерством иностранных дел Литвы за неделю.

МИД Литвы выразил Беларуси «решительный протест». Что происходит?

В ГПК предложили Литве не “обострить ситуацию на границе под любым предлогом”

Между тем, Госпогранкомитет Беларуси накануне уже прокомментировал заявления своих литовских коллег о выше упомянутых случаях “нарушения государственной границы Литвы”. Все обвинения в белорусском ведомстве отвергли, заявив, что “литовская сторона пытается обострить ситуацию на границе под любым предлогом”.

В ГПК также предложили литовской стороне решать «рабочие вопросы без публичного обнародования информации» и пояснили, что подобные “пограничные инциденты” фиксируется в том числе со стороны литовских военнослужащих. По словам белорусских пограничников, они “возникают в результате случайных, непреднамеренных действий и урегулируются в рабочем порядке”.

«Определенные особенности» — В ГПК Беларуси ответили на обвинения в нарушении пограничником литовской границы