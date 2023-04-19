"Определенные особенности" - В ГПК Беларуси ответили на обвинения в нарушении пограничником литовской границы

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Опубликовано: 19.04.2023 13:17 , Обновлено: 19.04.2023

В Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси 19 апреля прокомментировали заявления своих литовских коллег о "нарушении государственной границы", которое якобы произошло накануне. Все обвинения в ГПК отвергли, заявив, что "литовская сторона пытается обострить ситуацию на границе под любым предлогом".

В белорусском ведомстве пояснили, что на видео, которое 18 апреля опубликовала Служба охраны государственной границы Литвы, на котором “якобы имело место захода на территорию Литвы военнослужащего белорусского пограничного наряда”, “изображение с камер наблюдения искажает истинное местоположение белорусского военнослужащего”.

“На данном участке прохождение государственной границы имеет определенные особенности”, - подчеркнули в ГПК.

В связи с этим заявления литовских пограничников о том, их белорусский коллега “пересек границу и на два метра углубился на территорию Литвы”, по мнению ГПК, “не соответствуют действительности”.

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В белорусском ведомстве также упрекнули литовскую сторону в том, что она не даёт Госпогранкомитету Беларуси “обратной связи” по подобным инцидентам и не направляет официальных запросов о предоставлении дополнительной информации, тогда как в ГПК предпочитают решать подобные вопросы “без публичного обнародования информации”.

“Подобные пограничные инциденты, которые фиксируется в том числе со стороны литовских военнослужащих, возникают в результате случайных, непреднамеренных действий и урегулируются в рабочем порядке”, - отметили в ГПК.

Напомним, накануне литовские пограничники заявили о “нарушении государственной границы” со стороны белорусских коллег недалеко от села Ажурайсти в Швенчёнском районе Литвы. Там сообщили, что это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю и в обоих случаях литовская сторона начала досудебное расследование.

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После первого инцидента Министерство иностранных дел Литвы вручило дипломатическую ноту, в которой выразило «решительный протест в связи с неоднократными нарушениями литовской государственной границы», а в МИД Беларуси это назвали «сотрясанием воздуха без серьезных причин».

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“Обострить ситуацию на границе под любым предлогом”

В Госпогранкомитете считают, что направление ноты в белорусский МИД и нынешнее обнародование видео “не преследуют цели разобраться в истинных причинах сложившейся ситуации и урегулировать инцидент”.

“Опубликование литовской стороной видео до получения официального ответа от белорусской стороны подтверждает, что главная цель подобных демонстраций – создать очередной повод в информационном поле, дискредитировать белорусскую сторону и обострить ситуацию на границе под любым предлогом”, - заявили в ГПК.

Там также рекомендовали литовской стороне “фиксировать и размещать в инфополе факты применения насилия со стороны литовских военнослужащих в отношении беженцев”, которые, по заявлению белорусских пограничников, “происходят практически ежедневно”.