ГПК Беларуси выставил на границу с Украиной «маневренные группы»

Опубликовано: 17.10.2022 09:15 , Обновлено: 17.10.2022

Пограничная служба Беларуси выставила на границу с Украиной «укрупненные пограничные наряды» и задействовала «маневренные группы». Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский 16 октября.

По его словам, это сделано для в ответ на «угрозы» со стороны Украины.

«Вблизи нашей границы проводятся различного рода учения, мы видим, что ведется оптическая, радиоэлектронная и радиотехническая разведка белорусской территории», — утверждает Бычковский.

Поэтому «в целях реагирования» «выставляются укрупненные пограничные наряды, активно применяются технические средства охраны границы, задействованы маневренные группы территориальных органов пограничной службы».

Напомним, 14 октября командующий пограничными войсками Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что Украине следует отвести от границы терроборону и военнослужащих. По словам белорусского генерала, на границе с Украиной часто появляются «люди без опознавательных знаков». Из-за этого белорусские пограничники несут службу в «усиленном режиме».

Глава ГПК Беларуси предложил украинцам отвести от границы войска

А ранее он пожаловался, что он и его подчинённые испытывают давление на границе с Украиной. Да и на польской спокойно служить им не дают.

«Иногда стреляют в воздух» — Глава белорусских пограничников Лаппо заявил о давлении украинцев

Кстати, как писал Телеграф, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что власти Беларуси не против размещения на территории Украины на границе с Беларусью международных наблюдателей. При этом сказал, что «нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать».

Вольфович ответил на предложение разместить на границе с Беларусью контингент наблюдателей — «не мешает, но и не нужен»