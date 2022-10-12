Вольфович ответил на предложение разместить на границе с Беларусью контингент наблюдателей - "не мешает, но и не нужен"

Опубликовано: 12.10.2022 18:19 , Обновлено: 04.07.2024

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что власти Беларуси не против размещения на территории Украины на границе с Беларусью международных наблюдателей.

“Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/volfovich-prokommentiroval-zayavlenie-zelenskogo-o-razmeshchenii-nablyudateley-na-granitse-ukrainy-i.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] его слова “СБ. Беларусь сегодня”.

При этом, Александр Вольфович возмутился, что украинские военные для предотвращения нападения с территории Беларуси “перекопали все дороги и разрушили все мосты, оборудовав их минно-взрывными заграждениями, защищаясь непонятно от кого и для чего”.

Также секретарь Совбеза Беларуси обвинил Украину в постоянном нарушении воздушного пространства.

“Мы фиксируем систематическое нарушение квадрокоптерами с украинской стороны нарушение госграницы Беларуси. Поэтому наверное миротворческий контингент и будет фиксировать те нарушения, которые исходят сегодня со стороны Украины в отношении Республики Беларусь”, - предположил он.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед лидерами стран “Большой семёрки” (G7). Он заявил, что необходимо разместить международных наблюдателей на границе Украины и Беларуси для избежания провокаций.

Зеленский призвал страны G7 разместить на границе с Беларусью наблюдателей. Что ответили?