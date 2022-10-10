"Иногда стреляют в воздух" - Глава белорусских пограничников Лаппо заявил о давлении украинцев

Опубликовано: 10.10.2022 07:04 , Обновлено: 09.10.2022

Глава Погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался, что он и его подчинённые испытывают давление на границе с Украиной. Да и на польской спокойно служить им не дают.

По его словам, вооруженные силы Украины взорвали почти все мосты, а ещё заминировали дороги. “Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах”, - поделился ужасами службы на границе глава ГПК Беларуси.

Анатолий Лаппо также утверждает, что со стороны Украины выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона.

“Испытываем мы на себе и давление - целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка”, - пожаловался председатель ГПК Республики Беларусь, передает российский Интерфакс.

Двумя днями ранее глава ГПК заявил, что и на польской границе к белорусским относятся плохо: стреляют в воздух и кричат. “Будет хоть одна пуля в наших пограничников, ответ будет немедленный и жестокий”, — заявил тогда генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко написал обращение к главе Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо. В нем он обвинил власти Беларуси в ведении войны против Украины и поддержке вторжения России.

А военный эксперт из Украины Николай Сунгуровский выразил мнение, что Россия готовит масштабное наступление, в том числе и с территории Беларуси. А что говорит Минск?

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