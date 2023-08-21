Госбезопасность Литвы заподозрила белорусскую "оппозиционерку" в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Опубликовано: 21.08.2023 17:29 , Обновлено: 21.08.2023

Проживающая в Литве белоруска Ольга Карач, директор признанной властями Беларуси экстремисткой организации «Наш дом», рассказала, что ей не предоставили политического убежища. По данным источников Delfi причина в том, что департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы подозревает ее в сотрудничестве с российской разведкой.

Литовское информационное агентство BNS ссылаясь на документ, который, как утверждается, есть у них в распоряжении, пишет, что активистка якобы посещала Россию в 2015-2019 годах, где встречалась с представителями российской разведки, поддерживала с ними контакт посредством «обезличенных средств связи» и передала «подготовленные ею документы лицам, связанным с российской разведкой, предоставила информацию о представителях белорусской власти, оппозиции и их деятельности».

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Ольга Карач это отрицает, называя обвинения «полной ерундой» и «клеветой». “Ни с кем я не сотрудничала, да и не могла. Не сотрудничала я ни с какими враждебными ведомствами – ни белорусскими, ни российскими”, – процитировала Delfiактивистку.

“Если ДГБ считает, что я сотрудничала и есть какие-то ужасные вещи, я думаю, мне бы не разрешили остаться в Литве”, – считает Карач. Она сказала, что подробнее свою позицию озвучит на пресс-конференции 22 августа.

Решение не предоставлять убежище, по мнению активистки, показывает не отношение Департамента миграции к ней, “а отношение ко всем белорусам, которых признали угрозой на самых разных основаниях”.

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“Я могу на Библии или на чем хотите поклясться, что никогда не делала Литве ничего плохого, никому не передавала никакую связанную с Литвой информацию и не сотрудничала ни с какими спецслужбами. Могу поклясться на крови”, – сказала она.

[info_b]В 2021 году КГБ включил Ольгу Карач в «список лиц, связанных с террористической деятельностью», а в 2022 году ее YouTube- и Telegram-каналы признали экстремистскими материалами. Ранее в 2021 году экстремистскими материалами были признаны YouTube- и Telegram-каналы ее организации «Наш Дом». В мае 2022-го МВД включило и саму организацию в список экстремистских формирований.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что президент Литвы призвал ужесточить ограничения для белорусов:

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