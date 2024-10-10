Генсек НАТО Рютте анонсировал ядерные учения с участием 13 стран

Опубликовано: 10.10.2024 19:22 , Обновлено: 10.10.2024

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил 10 октября о ежегодных ядерных учениях альянса Steadfast Noon. По плану, они начнутся 14 октября и пройдут в Великобритании, Бельгии и Нидерландах.

По информации представителей НАТО, в учениях примут участие около 60 самолетов, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52, из 13 стран, передало агентство Reuters.

«В нестабильном мире жизненно важно проверить нашу оборону и укрепить ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу», — заявил Рютте в Лондоне после встреч с британским премьер-министром Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Все учения будут в основном сосредоточены в Соединенном Королевстве, Северном море, а также в Бельгии и Нидерландах», — добавил генсек.

Как утверждает Reuters, на учениях не будет использоваться боевое оружие. По информации официальных лиц НАТО, около 2000 военнослужащих будут “имитировать миссии”, где военные самолеты пролетят с американскими ядерными боеголовками.

Представители НАТО добавили, что учения продлятся около двух недель, передало Reuters.

Изменение ядерной доктрины в России

Ядерные учения НАТО пройдут на фоне объявленного президентом России Владимиром Путиным изменения ядерной доктрины страны 25 сентября. Telegraf.news писал, что он анонсировал расширение перечня случаев для применения ядерного оружия.

“В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — процитировала российского президента пресс-служба Кремля.

Путин пообещал ответить ядерным оружием на агрессию против Беларуси и стрелять по безъядерным странам

Также мы рассказывали, что в НАТО в конце сентября начали разрабатывать план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией. Об этом сообщил глава командования по логистике Альянса немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

В НАТО начали готовить план масштабной эвакуации на случай войны с Россией