"Это несправедливо" - Зеленский пожаловался на поведение стран НАТО

Опубликовано: 29.10.2024 08:34 , Обновлено: 21.11.2024

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Исландию на Саммит Северной Европы в Рейкьявике пожаловался, что страны НАТО заблокировали не только само вступление Украины в Альянс, но даже не дают приглашение, чтобы та могла это сделать в будущем.

«Это несправедливо. Это просто способ сказать «нет», – заявил глава Украины, напомнив, что Киев хочет лишь получить гарантии вступления после окончания войны, а не до.

Такое соглашение, считает Владимир Зеленский, «обеспечило бы геополитическую ясность для Украины и всей Европы».

«Украина заслуживает честного ответа, и я прошу вас поддержать эту прозрачность. Пожалуйста, поработайте с партнерами по всей Европе – особенно в Берлине – чтобы мы могли совместно достичь этой геополитической ясности», – попросил северные страны Европы Зеленский, в добавок заочно отвечая на слова канцлера Германии Олафа Гольца “страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО”.

При этом президент Украины похвалился, что сотрудничество в формате “Украина плюс Северная Европа” набирает обороты, и на следующей неделе ожидается больше шагов, которые могут усилить давление на Россию.

“Они понимают, что необходимо создать проблемы…, чтобы Россия потеряла возможность портить жизнь всему миру… Мы поговорим (на следующей неделе) с ”северянами” о новых фундаментальных шагах, которые могут усилить давление на Россию из-за этой войны и ради честной дипломатии”, - сказал Зеленский.

Саммит стран Северной Европы собирает пять стран - Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия. Все они в настоящее время являются странами НАТО и активно поддерживают Украину.

Ранее Telegfraf.news писал, что семь стран-членов НАТО высказались против того, чтобы Украина стала полноправным участником Организации Североатлантического договора. По информации американской газеты Politico, больше всего этого не хотят США и Германия, два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в войну с Россией.

Cемь стран-членов НАТО выступили против вступления Украины в Альянс — Politicо