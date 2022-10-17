Глава КГБ Беларуси Тертель пообещал «не забиваться под плинтус» и уничтожать террористов

Опубликовано: 17.10.2022 16:54 , Обновлено: 15.11.2024

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель 17 октября заявил, что не надо «забиваться под плинтус, а лучше «проявлять мудрость», чтобы «успокоить ситуацию». И призвал к этому сотрудников Минского тракторного завода.

Тертель сказал, что всех ждет тяжелая работа, потому что «независимость и мир даются большой ценой».

По словам главы КГБ, «Запад очень впечатляет ситуация, что Беларусь — остров стабильности». Все потому, что «это единственная страна, которой в таких условиях удалось устоять, сохранить союзнические отношения с Россией и не дать возможности перевернуть у нас ситуацию».

«Я хочу, чтобы мы все понимали, что только от нас зависит судьба нас, наших детей — просто забиться под плинтус не удастся. На нас с вами смотрит молодежь как на пример. Поэтому не забиваться под плинтус, а проявлять свою мудрость, авторитет, чтобы успокоить ситуацию, если надо будет», — заявил Тертель.

Кроме того, он пообещал «уничтожать террористов».

Как писал ранее Телеграф, на государственном ТВ Беларуси 16 октября заявили, что в ходе специальной операции силовики из ГУБОПиК задержали белорусов, которые, по их словам, готовили теракты.

«Все они были завербованы Байполом и беглой оппозицией, так называемым переходным кабинетом», — сказано в репортаже гостелеканала «Беларусь 1».

По словам авторов репортажа, все задержанные дают признательные показания. А замминистра МВД Геннадий Казакевич утверждает в репортаже, что «что эта инициатива проект западных спецслужб». Он увязал ее организацию с войной России в Украине.

В МВД Беларуси заявили, что задержали террористов

Кстати, Александр Лукашенко 14 октября заявил, что в Беларуси ввели «режим повышенной террористической опасности».

Лукашенко объявил в Беларуси «режим повышенной террористической опасности»

Тем временем стало известно, что Россия планирует перебросить в Беларусь около 9 тыс. солдат, 170 танков, 200 боевых бронированных машин (ББМ), до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Россия пришлет в Беларусь 170 танков и 200 броневиков — Минобороны