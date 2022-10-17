Россия пришлет в Беларусь 170 танков и 200 броневиков — Минобороны
Россия планирует перебросить в Беларусь около 170 танков, 200 боевых бронированных машин (ББМ), до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко 17 октября.
Все это должно прибыть в Беларусь в рамках развертывания совместной с РФ региональной группировки войск.
https://twitter.com/Revenka_Valery/status/1581971591931785216
По его словам, «большинство предложений Министерства обороны о необходимости диалога и снятия напряженности под различными предлогами приняты не были», поэтому Беларусь и Россия решили развернуть общую региональную группировку.
Также он назвал «угрозами безопасности Союзного государства» развертывание военных НАТО на границе и «поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в РБ».
https://twitter.com/Revenka_Valery/status/1581974779745423361
В вою очередь глава Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что региональная группировка войск Беларуси и России нужна, чтобы «остудить головы западных соседей».
Ранее Телеграф сообщал, что Россия намерена прислать в Беларусь порядка 9 тыс. своих военнослужащих. Кроме этого — самолеты МИГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».