Россия пришлет в Беларусь 170 танков и 200 броневиков — Минобороны

Опубликовано: 17.10.2022 15:22 , Обновлено: 18.10.2022

Россия планирует перебросить в Беларусь около 170 танков, 200 боевых бронированных машин (ББМ), до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко 17 октября.

Все это должно прибыть в Беларусь в рамках развертывания совместной с РФ региональной группировки войск.

https://twitter.com/Revenka_Valery/status/1581971591931785216

По его словам, «большинство предложений Министерства обороны о необходимости диалога и снятия напряженности под различными предлогами приняты не были», поэтому Беларусь и Россия решили развернуть общую региональную группировку.

Также он назвал «угрозами безопасности Союзного государства» развертывание военных НАТО на границе и «поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в РБ».

https://twitter.com/Revenka_Valery/status/1581974779745423361

В вою очередь глава Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что региональная группировка войск Беларуси и России нужна, чтобы «остудить головы западных соседей».

Ранее Телеграф сообщал, что Россия намерена прислать в Беларусь порядка 9 тыс. своих военнослужащих. Кроме этого — самолеты МИГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Россия прислала в Беларусь МИГ-31 и 9 тыс солдат