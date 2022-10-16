В МВД Беларуси заявили, что задержали террористов

Опубликовано: 16.10.2022 16:49 , Обновлено: 05.04.2023

На государственном ТВ Беларуси 16 октября заявили, что в ходе специальной операции силовики из ГУБОПиК задержали белорусов, которые, по их словам, готовили теракты.

“Все они были завербованы Байполом и беглой оппозицией, так называемым переходным кабинетом”, - говорится в репортаже гостелеканала “Беларусь 1”.

“Задание по закладке бомб, где взять зажигательные смеси, получали из чат-бота Плана Перамога”, - утверждают на госТВ.

По словам авторов репортажа, все задержанные дают признательные показания. А замминистра МВД Геннадий Казакевич утверждает в репортаже, что “что эта инициатива проект западных спецслужб”. Он увязал ее организацию с войной России в Украине.

“В последнее время в том числе в связи со спецоперацией РФ на территории Украины этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в Республики”, - заявил Казакевич о Байполе, признанном властями экстремистским.

“И участники незаконных воинских формирований, в том числе в рамках этого проекта, проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины”, — утверждает он.

Ранее Телеграф сообщил, что 4 октября в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что сотрудники ГУБОПиК задержали сразу 20 работников компании “Белагро”, которая поставляет белорусскую сельхозтехнику по всему СНГ.

«Мебель подобрана в соответствующей цветовой гамме» — ГУБОПиК задержал 20 сотрудников «Белагро» за «экстремистскую деятельность»