«Расписываются в своем бессилии» - МИД обвинил ЕС во вмешательстве в суверенные дела Беларуси

Опубликовано: 22.01.2025 14:48 , Обновлено: 22.01.2025

Министерство иностранных дел Беларуси 22 января заявило о "грубейшем вмешательстве в суверенные дела" Республики на фоне президентской избирательной кампании. Так в ведомстве расценили заявление дипломатической службы Евросоюза, которое было подготовлено заранее, ещё до завершения голосования и в котором выборы в Беларуси называют "нелегитимными".

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз рассказал, что в распоряжении ведомства попало приготовленное заранее заявление об итогах выборов в Беларуси. Сегодня в Европарламенте должны пройти дебаты по проекту соответствующей резолюции, текст которой накануне выложили на официальном сайте Европарламента.

Авторы документа, который ещё не был принят законодательным органом ЕС, отвергают легитимность президентских выборов 2025 года, называют их “фикцией”, а также отказываются признавать “легитимность Лукашенко как президента”.

По словам Глаза, инициаторами дебатов в Европарламенте стала “группа ангажированных депутатов”. Сам документ в МИД расценили как “грубейшее вмешательство в электоральные процессы суверенного государства”, который, по словам Глаза, “не имеет ничего общего с реальным положением дел”. По оценке ведомства, целью этого документа является “оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан”, передало госагентство БЕЛТА.

“Выборы в Беларуси только начались, а там все уже осуждено и не признано”, - отметил официальный представитель МИД.

По его словам, если заявление Европейкой службы внешних действий (ЕСВД) будет принято в том виде, в котором оно попало в распоряжение белорусского МИД, этот документ “станет очередным доказательством спланированного вмешательства со стороны Европейского союза во внутренние дела других стран”. Их Глаз назвал “неприемлемыми для суверенной Беларуси”.

“Любые подобные попытки получат соответствующий ответ. Изученное нами заявление ЕСВД также говорит о том, что европейская дипломатия в очередной раз расписывается в своем бессилии”, - заявил Глаз.

Ранее Telegraf.news рассказал, что среди тех, кто получил официальное приглашение от Минска наблюдать за выборами президента 2025 года оказалось и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), представителей которого не стали приглашать на парламентские выборы 2024 года.

Беларусь пригласила БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами президента

Однако представители организации от участия в выборах отказались, сославшись на то, что слишком поздно получили приглашение от Минска. В ответ на это в МИД заявили: “Было бы желание”.

«Было бы желание…» — МИД Беларуси ответил на отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами