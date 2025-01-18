"Было бы желание..." — МИД Беларуси ответил на отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами

Опубликовано: 18.01.2025 15:28 , Обновлено: 18.01.2025

Накануне представители Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщили, что не приедут в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами. Основной причиной такого решения они назвали запоздалое приглашение от Минска, в ответ на что в МИД заявили: "Было бы желание".

Напомним, 9 января в международной организации выразили “глубокое сожаление”, что не смогут наблюдать за выборами президента Беларуси 26 января. Причина — отсутствие приглашения от Минска. Тогда глава ЦИК Игорь Карпенко заявил, что Бюро не вело переговоров с Центризбиркомом по этому поводу. Однако 17 января, за 9 дней до основного дня голосования, в МИД сообщили, что всё-таки выслали приглашение представителям БДИПЧ ОБСЕ.

Спустя несколько часов в социальной сети Х (бывший Twitter) члены Бюро написали, что приглашение поступило всего за 10 дней до выборов, что “препятствует доступу” миссии к ключевым этапам электоральной кампании и “делает невозможным полноценное наблюдение”. В ответ на это в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили: “Как говорится, есть желание – есть тысячи возможностей. Если нет желания, то есть тысячи причин”.

К слову, представителей ОБСЕ не было и на парламентских выборах 2024 года, куда их не пригласили. Тогда постоянный представитель Беларуси при БДИПЧ ОБСЕ Андрей Дапкюнас объяснял это решение «незаконной санкционной политикой» западных стран в отношении Минска и «попытками вмешательства во внутренние дела Беларуси».

В МИД заявили, что Беларусь решила не приглашать на парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ

Между тем, по данным МИД, аккредитация международных наблюдателей, которые прибудут для наблюдения за голосованием, всё еще продолжается. Так, по состоянию на 17 января, одобрены заявки для 456 экспертов из 49 государств, среди которых:

исполком и межпарламентская Ассамблея СНГ,

Парламентская ассамблея ОДКБ,

парламентское собрание Союзного государства,

Шанхайская организация сотрудничества,

Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии,

Молодёжная организация Движения неприсоединения.

Ранее Telegraf.news писал, что в феврале прошлого года глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко прокомментировал новый доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в котором заявили об «ухудшении ситуации с правами человека» в стране. Он назвал заявления международной организации «голословными», а само Бюро обвинил в двойных стандартах.

«Все заявления голословны» — Глава ЦИК отверг обвинения БДИПЧ ОБСЕ в «ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси»