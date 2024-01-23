Генштаб причислил транснациональные корпорации к «источникам угроз» для Беларуси

Опубликовано: 23.01.2024 08:54 , Обновлено: 23.01.2024

Транснациональные корпорации рассматриваются белорусскими властями как "источники угроз". Это, по словам Владимира Аполоника, возглавляющего второй отдел информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, прописали в обновлённой редакции Военной доктрины, которую на днях вынесли на обсуждение.

“По сравнению с предыдущей Военной доктриной, у нас появились такие источники угроз, как транснациональные корпорации”, - заявил 23 января Аполоник в эфире гостелеканала СТВ.

По его словам, именно транснациональные корпорации “являются теми субъектами международных отношений, которые, возможно, будут применять частные военные компании для дестабилизации обстановки”, в том числе, в Беларуси.

Аполоник пояснил, что Военная доктрина Беларуси “рассматривает отношение государства к применению военной силы в целом” и если в предыдущей редакции “были в общем даны риски и вызовы, которые на тот момент рассматривались военно-политическим руководством Республики Беларусь в рамках рисков и вызовов военной безопасности”, то в новой редакции, по его словам, всё “конкретно разделено на риски, вызовы и угрозы”.

“Соответственно, под каждое из этих делений существуют механизмы противодействия этим опасностям на различных уровнях”, - подчеркнул представитель Генштаба.

Отметим, что об опасности транснациональных корпораций для Беларуси говорится и в новой Концепции государственной кадровой политики, утверждённой президентом в начале этого года. В президентском указе особо подчёркивается, что зарубежные компании и транснациональные корпорации “ведут борьбу за перспективных специалистов и талантливую молодежь” — “различными, порой агрессивными способами”, что, по мнению властей, делает Беларусь “уязвимой в вопросе обеспечения кадровой безопасности”.

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Ранее Телеграф сообщил, что в обновлённой Военной доктрине Беларуси также решили юридически закрепить норму о том, что нападение на любое союзное Беларуси государство будет расцениваться, как нападение на саму Беларусь.

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В свою очередь министр обороны Беларусиь Виктор Хренин, представляя проект доктрины, заявил о готовности страны «возобновить прагматичный диалог» со странами-участницами НАТО, но лишь при условии соблюдения западными странами определённых условий.

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