Белорусские военные решили приравнять нападение на Россию к нападению на Беларусь

Опубликовано: 22.01.2024 07:49 , Обновлено: 22.01.2024

В Военной доктрине Беларуси, проект которой в настоящее время находится на стадии обсуждения, решили юридически закрепить норму о том, что нападение на любое союзное Беларуси государство будет расцениваться, как нападение на саму Беларусь. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооружённых сил Беларуси Артем Буторин.

По его словам, авторы обновлённой Военной доктрины решили закрепить в ней “общие принципы и взгляды на то, как мы будем вести себя как союзники”. Этому вопросу посвятили целую отдельную главу доктрины.

“В Военной доктрине сохранится то положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь”, - заявил Буторин в эфире СТВ.

По его словам, в этой главе “собраны воедино все те положения, которые на сегодняшний день закреплены в международных договорах”, ратифицированных Беларусью и её союзниками.

“Оно лежало на поверхности. В разных документах были прописаны разные вещи. В Военной доктрине мы их аккумулируем и целостно, комплексно наше отношение к тому, как мы рассматриваем наше союзничество с нашими стратегическими партнерами”, - пояснил представитель Генштаба.

[info_b]Отметим, что на данный момент участниками Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года помимо Беларуси является только Россия, несмотря на неоднократные предложения белорусских властей вступить в союз и другим государствам, в частности, членам СНГ. [/info_b]

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В этой же главе Военной доктрины авторы прописали “основы отношения Беларуси к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности”, таких как ООН и ОДКБ.

“Мы в настоящее время участвуем в этой деятельности. И для того чтобы юридически закрепить эти вещи, более правильно это будет прописать в Военной доктрине”, - пояснил Буторин.

Напомним, проект обновлённой доктрины военное руководство страны официально представило 16 января на заседании Совета безопасности Беларуси. По результатам встречи было принято решение отправить документ на доработку, поэтому окончательная его версия пока не известна. Утверждать новую военную доктрину предстоит Всебелорусскому народному собранию, которое планируют созвать уже в апреле 2024 года.

Ранее Телеграф сообщил, что Министр обороны Беларусиь Виктор Хренин, представляя проект доктрины, заявил о готовности страны “возобновить прагматичный диалог” со странами-участницами НАТО, но лишь при условии соблюдения западными странами определённых условий.

Минобороны Беларуси предложило НАТО сотрудничать. Но с одним условием