Минобороны Беларуси предложило НАТО сотрудничать. Но с одним условием

Опубликовано: 19.01.2024 13:37 , Обновлено: 05.02.2024

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о готовности страны "возобновить прагматичный диалог" со странами-участницами НАТО. Условия возобновления сотрудничества глава военного ведомства озвучил 19 января в ходе брифинга, посвященному вопросу принятия новой военной доктрины Беларуси.

По словам Хренина, на это шаг Беларусь готова пойти в случае, если НАТО “прекратит агрессивную риторику и действия в отношении нас”. Министр подчеркнул, что в проекте обновленной Военной доктрины Беларусь продемонстрировала свою “заинтересованность в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие”, а также в их эффективном функционировании “по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений”.

Данный документ, по мнению главы Минобороны, “может служить основой для урегулирования ситуации в Европе”, а также для “запуска мирного диалога”. Хренин подчеркнул, что Военная доктрина “сохранила в себе миролюбивые устремления белорусского народа”.

“Важный посыл новой Военной доктрины – Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу вне зависимости от действий правительств этих государств”, - процитировало главу Минобороны его пресс-служба.

В ведомстве озвучили три ключевые задачи новой Военной доктрины Беларуси:

Донести до международной общественности миролюбивую политику и отсутствие враждебности к кому-либо и обозначить при этом четкий посыл – “мы готовы защищать свою страну всеми силами и средствами, в том числе с нашими военными союзниками по Союзному государству и ОДКБ”. Планомерно развивать и строить военную организацию Беларуси, готовить госорганы к обороне и учить граждан защищать свою страну. Государственной вертикали - принимать решения и управлять “процессами обеспечения военной безопасности” - в мирное время, и обороной - во время военных действий, а также “реализовывать наряду с вооруженной защитой широкий спектр невоенных мер, направленных на победу в войне и завершение ее на приемлемых условиях для Республики Беларусь”.

Ранее Телеграф сообщил,что в августе прошлого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что вероятность прямого военного столкновения с НАТО в будущем “становится очевидной”. Недавнее расширение НАТО он назвал “своеобразной колонизацией новых территорий”, целью которой является “использование населения в вероятной войне с Востоком”.

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А в сентябре глава оборонного ведомства Беларуси обвинил Польшу в подготовке к войне, но при этом пообещал быть готовым к военному сотрудничеству с соседней страной.

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