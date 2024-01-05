У Лукашенко придумали, как остановить отток белорусской молодежи за границу

Опубликовано: 05.01.2024 09:07 , Обновлено: 05.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новую Концепцию государственной кадровой политики. О подписании соответствующего Указа 4 января сообщили в его Администрации. В числе прочего в документе прописано, как государство намерено решать проблему оттока белорусской молодежи за границу и закреплять молодые кадры на местах.

Как пояснили в Администрации президента, при разработке обновленной Концепции законодатели учитывали “практику работы с кадрами, общемировые тенденции развития трудовых отношений, современные риски и угрозы кадровой безопасности страны”.

Авторы документа отметили, что в последние году у белорусов “поменялись ценностные приоритеты и предпочтения”. По их словам, для работников из числа молодёжи сейчас на первый план вышли “вопросы личной жизни”, а сама профессиональная деятельность “ассоциируется с комфортными условиями, возможностями для самореализации и карьерного роста”. Именно поэтому авторы документа признали необходимость изменения подходов к управлению “кадровым потенциалом молодежи”.

При этом в президентом указе особо подчёркивается, что зарубежные компании и транснациональные корпорации “ведут борьбу за перспективных специалистов и талантливую молодежь” - “различными, порой агрессивными способами”.

“Это делает нашу страну уязвимой в вопросе обеспечения кадровой безопасности”, — отметили авторы документа.

Чтобы избежать негативных последствий этого и достичь “приоритетных направлений кадровой политики”, власти Беларуси предусмотрели конкретные механизмы на региональном и макроэкономическом уровне. В их числе в документе ууказаны следующие шаги:

выстраивание системной работы с кадрами руководителями всех уровней и повышение их персональной ответственности за кадровое обеспечение;

разработка и реализация региональных и отраслевых кадровых программ (с выходом на микроуровень стратегического видения кадровой политики организаций и предприятий);

совершенствование молодежной кадровой политики: -подготовка к сознательному выбору будущей профессии,

духовно-нравственное и патриотическое воспитание,

создание дополнительных условий и стимулов для закрепления на рабочих местах молодых кадров,

совершенствование системы профориентации детей и молодёжи,

развитие системы адаптации кадров, в том числе, наставничества,

расширение информационно-пропагадистской работы по повышению престижа рабочих профессй;

цифровизация кадровой работы;

регулирования процессов трудовой миграции.

По последнему пункту в документе прописана необходимость принятия дополнительных мер по “предотвращению оттока кадров из Беларуси, в первую очередь молодежи”, “созданию условий для возвращения уехавших за границу кадров” и “повышению привлекательности трудоустройства в сельской местности и малых городах, в том числе для молодёжи”.

Конкретные мероприятия по реализации концепции поручили в трёхмесячный срок разработать Совмину, а контролировать процесс будет Администрация президента.

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