"Фиксируем ежедневно» — В Минобороны заявили об украинских дронах-разведчиках на границе с Беларусью
В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что военные "продолжают выполнять задачи" по усилению участков государственной границы. По данным ведомства, подразделения круглосуточно стоят на боевом дежурстве и патрулируют территорию. При этом, по словам одного из военнослужащих, ежедневно фиксируются "пролёты" беспилотников с украинской стороны.
В Минобороны подчеркнули, что десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы и средства ПВО дежурят круглые сутки, несут службу на блокпостах и ведут разведку с помощью беспилотников. По информации оборонного ведомства, “особое внимание” уделяется именно борьбе с БПЛА, а бронированная техника “оборудована различными типами антидроновой защиты”.
«Обстановка в целом на границе напряжённая, но контролируемая. Ежедневно мы фиксируем пролёты разведывательной беспилотной авиации с украинской стороны, работу радиотехнических и оптических средств разведки”, — отметил один из военнослужащих сил специальных операций. Он добавил, что у белорусской армии “налажена работа с местными жителями”, которые “оперативно информируют” соответствующие структуры при появлении “подозрительных лиц” или “незнакомой техники”.
К слову, 5 сентября в Минобороны Беларуси сообщили о нарушении госграницы беспилотными летательными аппаратами. По данным ведомства, все дроны уничтожили, однако о конкретных регионах не рассказали. Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям добавили, что один из БПЛА упал на склад в Гомеле, после чего тот загорелся.
В Гомеле из-за сбитого беспилотника загорелся склад
Ранее Telegraf.news писал, что на украинско-белорусской границе, по подсчётам Минска, в настоящее время находится 14 тысяч украинских военнослужащих. Такую цифру озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и рассказал об усилении южного операционного направления из-за потенциальных угрозы со стороны Украины.
«Принимаем меры» — В Совбезе насчитали 14 тыс. украинских военных на границе с Беларусью
При этом в Киеве призвали власти Беларуси отвести свои войска в Гомельской области от границы с Украиной и не совершать “трагических ошибок”. Заявление с таким содержанием вечером 25 августа появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.
Украина призвала Беларусь не совершать «трагических ошибок» и отвести войска от границы