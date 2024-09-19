"Фиксируем ежедневно» — В Минобороны заявили об украинских дронах-разведчиках на границе с Беларусью

Опубликовано: 19.09.2024 12:47 , Обновлено: 19.09.2024

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что военные "продолжают выполнять задачи" по усилению участков государственной границы. По данным ведомства, подразделения круглосуточно стоят на боевом дежурстве и патрулируют территорию. При этом, по словам одного из военнослужащих, ежедневно фиксируются "пролёты" беспилотников с украинской стороны.

В Минобороны подчеркнули, что десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы и средства ПВО дежурят круглые сутки, несут службу на блокпостах и ведут разведку с помощью беспилотников. По информации оборонного ведомства, “особое внимание” уделяется именно борьбе с БПЛА, а бронированная техника “оборудована различными типами антидроновой защиты”.

«Обстановка в целом на границе напряжённая, но контролируемая. Ежедневно мы фиксируем пролёты разведывательной беспилотной авиации с украинской стороны, работу радиотехнических и оптических средств разведки”, — отметил один из военнослужащих сил специальных операций. Он добавил, что у белорусской армии “налажена работа с местными жителями”, которые “оперативно информируют” соответствующие структуры при появлении “подозрительных лиц” или “незнакомой техники”.

К слову, 5 сентября в Минобороны Беларуси сообщили о нарушении госграницы беспилотными летательными аппаратами. По данным ведомства, все дроны уничтожили, однако о конкретных регионах не рассказали. Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям добавили, что один из БПЛА упал на склад в Гомеле, после чего тот загорелся.

В Гомеле из-за сбитого беспилотника загорелся склад

Ранее Telegraf.news писал, что на украинско-белорусской границе, по подсчётам Минска, в настоящее время находится 14 тысяч украинских военнослужащих. Такую цифру озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и рассказал об усилении южного операционного направления из-за потенциальных угрозы со стороны Украины.

«Принимаем меры» — В Совбезе насчитали 14 тыс. украинских военных на границе с Беларусью

При этом в Киеве призвали власти Беларуси отвести свои войска в Гомельской области от границы с Украиной и не совершать “трагических ошибок”. Заявление с таким содержанием вечером 25 августа появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Украина призвала Беларусь не совершать «трагических ошибок» и отвести войска от границы