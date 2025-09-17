Евросоюз вернулся к идее "Стены дронов" на границе с Беларусью

Опубликовано: 17.09.2025 20:53 , Обновлено: 17.09.2025

Британское издание The Financial Times (FT) сообщило, что Брюссель призвал страны-участницы Евросоюза вложиться в возведение так называемой "Стены дронов" на восточных рубежах. А это значит, что она может появиться на границе Беларуси.

Поводом к возвращению к идее обустройства такой стены стали инциденты с беспилотниками в Польше и Румынии. В обоих случаях Евросоюз обвинил Россию в запланированных провокациях.

Согласно сведениям издания, в ЕС хотят активно использовать технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в Украине. Эта страна внедряла инновации в области противовоздушной обороны с начала полномасштабной войны в 2022 году. Киев до сих пор полагается на западных партнеров в области систем противовоздушной обороны, способных сбивать ракеты, но первым разработал экономически эффективные способы борьбы с российскими боевыми беспилотниками, считают в Европе.

В то же время странам НАТО и ЕС приходится полагаться на существующие системы ПВО, которые изначально были предназначены для борьбы с военной авиацией и ракетами. Их использование для уничтожения БПЛА слишком дорого, что в ЕС считают “вопиющей уязвимостью”.

Но некоторые страны уже начали внедрять украинский опыт. Каролис Алекса, вице-министр обороны Литвы, заявил Financial Times, что балтийская страна использует украинскую практику использования мобильных боевых групп для уничтожения беспилотников, обнаруженных системой акустического слежения.

Что за “Стена дронов”?

Напомним, что ещё весной 2025 года немецкая компания Helsing, специализирующаяся на применении искусственного интеллекта в оборонной промышленности, предложила создать на восточной границе НАТО «стену дронов» для «сдерживания потенциальной агрессии». По мнению соучредителя и директора компании Гундберта Шерфа, такую систему можно развернуть всего за год.

Причем речь шла о концентрации десятков тысяч ударных дронов на всей восточной границе НАТО протяжённостью 3000 км. По словам директора компании, она стала бы «очень надёжным конвенциональным средством сдерживания».

Немецкий оборонный стартап предложил возвести «стену дронов» на границе НАТО

Эту идею поддержали Литва и Эстония. Однако другие страны ЕС посчитали задумку слишком дорогой и не согласились на выделение финансов.

Европейский союз отказался выделять Литве и Эстонии деньги на возведение так называемой “стены дронов” на границах с Россией и Беларусью, 7 апреля сообщил командующий Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев.

ЕС отказался выделять Литве деньги на «стену дронов» на границе с Беларусью

Уже в июле первый в истории Евросоюза комиссар по вопросам обороны и космоса, он же бывший премьер Литвы и депутат Европарламента, Андрюс Кубилюс снова призвал союз наконец-то взяться за создание так называемой “Стены дронов” на восточном рубеже.

Литва снова предложила создать на границе с Беларусью «стену дронов». Что это всё-таки такое?

Если информация FT верна, то на границе Беларуси может появиться первая в мировой истории армия боевых дронов, управляемых искусственным интеллектом.

В любом случае, согласно планам ЕС, страны-члены восточного фланга союза получат почти 100 млрд евро кредитов, связанных с обороной, из общей суммы в 150 млрд евро.