Литва снова предложила создать на границе с Беларусью "стену дронов". Что это всё-таки такое?

Опубликовано: 15.07.2025 16:36 , Обновлено: 15.07.2025

Первый в истории Евросоюза комиссар по вопросам обороны и космоса, он же бывший премьер Литвы и депутат Европарламента, Андрюс Кубилюс призвала союз наконец-то взяться за создание так называемой "стены дронов" на восточном рубеже.

В качестве обоснования он напомнил, что на прошлой неделе в Литве на границе с Беларусью произошёл инцидент. Высшие должностные лица Литвы – спикер Сейма Саулюс Сквернялис и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас – даже были эвакуированы в бомбоубежища из-за известий, что со стороны Беларуси в литовское воздушное пространство влетел некий объект.

Первоначально литовские СМИ писали, что в Литву влетел один из беспилотников-камикадзе типа «Шахед», использовавшихся Россией в войне с Украиной. Однако затем Служба охраны государственной границы (VSAT) сообщила, что белорусско-литовскую границу пересёк небольшой беспилотный самолёт самодельной конструкции.

БПЛА из пенопласта, судя по фото, упал недалеко от закрытого пункта пропуска в Шумске, примерно в километре от белорусской границы. Пограничная лужба Литвы все ещё расследует инцидент.

Белорусские пограничники не комментировали заявления литовской стороны. Тем не менее, ранее они сообщали о конфискации у нарушителей похожих БПЛА, которые использовались для переписки в Литву сигарет.

Тем не менее, Кубилюс заявил, что «этот инцидент демонстрирует, что такой беспилотник способен нарушить воздушное пространство Литвы”.

“Остаётся открытым вопрос, готова ли Литва защищаться от подобных угроз и обладает ли она необходимыми возможностями», — заявил Кубилюс.

Он призвал в эфире гостелеканала LRT “Литву и другие страны региона к работе над Планом обороны восточной границы: планом физической обороны, в первую очередь предполагающим установку ряда физических заграждений на земле, но включающим не только физическую стену, но и создание стены из дронов».

Комиссар ЕС по обороне подчеркивает, что существует «мало доказательств» того, что Литва и другие страны Балтии хорошо подготовлены к отражению потенциальных атак беспилотников со стороны России. «Сейчас речь идёт не столько о производстве и хранении беспилотников, сколько об обучении и подготовке групп специалистов, которые смогут производить беспилотники очень быстро, в любое время, в количестве, необходимом для создания стены дронов», — сказал Андрюс Кубилюс.

Ну самом деле, стену из БПЛА предложила ранее немецкая компания Helsing, специализирующаяся на применении искусственного интеллекта в оборонной промышленности. По мнению соучредителя и директора компании Гундберта Шерфа, такую систему можно развернуть всего за год.

В интервью агентству DPA Шерф заявил, что «стена дронов» должна состоять из разведывательных и ударных беспилотников, а также включать системы распознавания и спутники. Эта система могла бы стать «интеллектуальным барьером», заменив собой минные поля. Шерф отметил, что страны Балтии начали обсуждать подобную систему в качестве усиления обороны на восточной границе НАТО, передал польский портал Onet.

Немецкий оборонный стартап предложил возвести «стену дронов» на границе НАТО

Ранее Telegraf.news писал, что Европейский союз отказался выделять Литве и Эстонии деньги на возведение так называемой “стены дронов” на границах с Россией и Беларусью. Об этом 7 апреля сообщил командующий Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев.

ЕС отказался выделять Литве деньги на «стену дронов» на границе с Беларусью