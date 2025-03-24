Немецкий оборонный стартап предложил возвести «стену дронов» на границе НАТО

Опубликовано: 24.03.2025 12:45 , Обновлено: 24.03.2025

Немецкая компания Helsing, специализирующаяся на применении искусственного интеллекта в оборонной промышленности, предложила создать на восточной границе НАТО «стену дронов» для «сдерживания потенциальной агрессии». По мнению соучредителя и директора компании Гундберта Шерфа, такую систему можно развернуть всего за год.

В интервью агентству DPA Шерф заявил, что «стена дронов» должна состоять из разведывательных и ударных беспилотников, а также включать системы распознавания и спутники. Эта система могла бы стать «интеллектуальным барьером», заменив собой минные поля. Шерф отметил, что страны Балтии начали обсуждать подобную систему в качестве усиления обороны на восточной границе НАТО, передал польский портал Onet.

Он также подверг критике существующий подход к обороне, основанный на сравнении количества вооружений с потенциальным противником, назвав его «ошибочным». По его мнению, необходимо переосмыслить концепцию обороны. «В современной ситуации мы всё ещё дискутируем как во времена Холодной войны», — заметил Гундберт Шерф.

Шерф предположил, что «автономные системы созданы для демократий», так как позволяют минимизировать человеческие жертвы. «Наши демократии не хотят и не могут вести войну на истощение», — заявил он. Он призвал развивать ассиметричные технологии — когда «максимизируются» свои козыри, а «вражеские нивелируются».

Концентрация десятков тысяч ударных дронов на восточной границе НАТО протяжённостью 3000 километров стала бы «очень надёжным конвенциональным средством сдерживания», заявил Шерф.

Компания Helsing разработала дрон HX-2, который изначально предназначался для Украины. Этот дрон использует искусственный интеллект для наведения взрывчатки на цель и менее уязвим для средств радиоэлектронной борьбы.

По заявлениям компании-производителя, дрон HX-2 эффективен в радиусе до 100 км и способен поражать артиллерию, танки и бронетехнику. При этом Шерф особо подчеркнул что дроны не альтернатива, но эффективное и дешёвое подспорье танкам и иному «конвенциальному вооружению», так как стоят «меньше одного процента» цены поражаемой техники.

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