Опубликовано: 09.10.2025 15:00 , Обновлено: 09.10.2025

Депутаты Европарламента 9 октября приняли резолюцию с осуждением инцидентов с беспилотниками, произошедшими ранее этой осенью в государствах -членах ЕС и НАТО, ответственность за которые там возложили на Россию. Евродепутаты расценили инциденты как "безрассудные и эскалационные действия" и призвали усилить санкционное давление не только на саму Москву, но и на её партнёров, в частности, на Беларусь, Иран и Северную Корею.

Резолюция 9 октября была принята 469 голосами “за” - 97 депутатов выступили “против”, ещё 38 воздержались. В резолюции Европарламента упоминаются инциденты с нарушением воздушного пространства беспилотниками в Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Румынии, за которые евродепутаты возложили на Россию “полную и безоговорочную ответственность”. Там также упоминаются “преднамеренные вторжения беспилотников, направленные против критически важной инфраструктуры” в Дании, Швеции и Норвегии, но без прямых обвинений за них в строну России.

Тем не менее, все эти инциденты в Европарламенте расценили как “систематическую военную и гибридную войну” и “провокацию России против ЕС” и его государств-членов.

В связи с этим Европарламент высказался за разрешение государствам-членам ЕС предпринимать “скоординированные и соразмерные” действия в отношении любых нарушений воздушного пространства альянса, в том числе, сбивать эти воздушные угрозы, а также поддержал инициативу Eastern Flank Watch и возведение так называемой стены дронов, в том числе, на границе с Беларусью.

Евросоюз вернулся к идее «Стены дронов» на границе с Беларусью

Европарламент также обратился к Европейскому совету и Европейской комиссии, призвав “повысить эффективность санкций” в отношении России. Для этого санкционное давление предложили усилить в том числе на страны, которые не поддерживают действующие европейские санкции, включая Беларусь, Иран и Северную Корею. Подробности этого шага пока не приводятся. В пресс-службе Европеарламента лишь упомянули о предложении ввести новые санкции против китайских предприятий, поставляющих товары двойного назначения и военную продукцию, необходимую для производства беспилотников и ракет.

Рыженков в ООН потребовал остановить «эгоистичную политику» стран Запада - «Жизнь заставит!»

Ранее Telegraf.news рассказал, что агентство Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в редакцию сообщило, что Европейский союз предложил ввести санкции в отношении нескольких банков в России, Беларуси и Центральной Азии, которые обеспечивают транзакции, связанных с криптовалютой.

ЕС подготовил новые санкции против Беларуси — Bloomberg

Тем временем министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 24 сентября, выступая на саммите по вопросу устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономики в Нью-Йорке упрекнул страны Запада в “эгоистичной политике” и призвал их “остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике”.

Рыженков в ООН потребовал остановить «эгоистичную политику» стран Запада — «Жизнь заставит!»