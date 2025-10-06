ЕС подготовил новые санкции против Беларуси - Bloomberg

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Опубликовано: 06.10.2025 19:03 , Обновлено: 06.10.2025

Агентство Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в редакцию сообщило, что Европейский союз предложил ввести санкции в отношении нескольких банков в России, Беларуси и Центральной Азии, которые обеспечивают транзакции, связанных с криптовалютой.

Пока неясно, какой белорусский банк или банки могут попасть под новые ограничения.

Также Евросоюз хочет заблокировать работу стейблкоина A7A5, который привязан к российскому рублю. Санкции будут запрещать любое участие, прямо или косвенно, организаций, базирующихся в ЕС, в транзакциях с использованием токена.

[inf]Стейблкоины – это криптовалюты, предназначенные для поддержания стабильных цен путем привязки к реальным активам, таким как денежные валюты или драгоценные металлы. Широко известна и используется USDT, которая привязана к доллару.[/inf]

Токен A7A5 был разработан компанией A7, занимающейся трансграничными платежами, принадлежащей молдавскому банкиру Илану Шору и российскому государственному Промсвязьбанку. Компания Shor’s A7 и ее дочерние компании помогают российским компаниям осуществлять международные транзакции, и обходить ограничения США, сообщило агентство.

По данным Bloomberg, в цепочке таких платежей также участвует российская криптобиржа Garantex.

Европейская комиссия придерживается политики отказа от комментирования санкций до тех пор, пока они не будут приняты. Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до их утверждения.

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 24 сентября выступил на саммите по вопросу устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономики в ООН, где призвала страны Запада “остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике”.

Дипломат придала к изменению экономической политики стран Запада, которую он назвал “эгоистичной” и “подрывающей установленный порядок деятельности международных экономических институтов”.

Рыженков в ООН потребовал остановить «эгоистичную политику» стран Запада — «Жизнь заставит!»