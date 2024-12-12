Еврокомиссия разрешила граничащим с Беларусью странам отказывать мигрантам в убежище

Опубликовано: 12.12.2024 09:49 , Обновлено: 12.12.2024

Европейская комиссия (ЕС) разрешила странам, граничащим с Беларусью и Россией, отказывать мигрантам в предоставлении убежища. Ограничивать мигрантов в правах ЕК разрешила в "исключительных случаях" в целях "укрепления безопасности на внешних границах ЕС".

По итогам заседания 11 декабря ЕК, которая является высшим органом исполнительной власти Европейского союза, завили, что ограничивать право мигрантов на убежище такие страны, как Латвия, Литва, Польша и Финляндия смогут лишь в тех случаях, если будет установлено, что Россия и Беларусь “используют мигрантов для дестабилизации обстановки”

“Ситуация исключительная и очень серьезная. Россия использует миграцию в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Мы не должны позволить ни одному враждебному государству злоупотреблять европейскими ценностями, включая право на убежище”, - заявила исполнительный вице-президент по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен по итогам заседания.

При этом она подчеркнула, что ЕК намерена поддерживать государства-члены ЕС в деле защиты безопасности общих внешних границ “в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом”.

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В официальном заявлении Еврокомиссии по итогам заседания указывается на сохранение “серьезной угрозы безопасности ЕС и территориальной целостности государств-членов” на внешних границах ЕС с Россией и Беларусью. Ввиду этого им разрешили ” в исключительных случаях и при строгих условиях” предпринимать меры, которые “могут повлечь за собой серьезные нарушения основных прав, таких как право на убежище и связанных с ним гарантий”. При этом в ЕК подчеркнули, что эти меры должны быть временными, “соразмерными” и ограничиваться “тем, что строго необходимо в четко определенных случаях”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этом же заседании Еврокомиссия приняла решение выделить 170 млн евро для электронного наблюдения на границе Евросоюза с Беларусью и Россией. По информации ЕК, там “значительно увеличилось” количество мигрантов, желающих попасть в европейские страны.

Еврокомиссия выделила 170 млн евро на электронное наблюдение за границей с Беларусью

Напомним, этим летом Министр иностранных дел Максим Рыженков пожаловался на «неприемлемую» позицию польской стороны по ситуации на границе и проблеме нелегальной миграции и попытки «выдвигать политические требования».

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Глава белорусского МИД заявил, что Беларусь готова вести диалог с властями Польши по ситуации на границе. Он призвал своих польских коллег, а также представителей “любых других организаций” и стран ЕС “приехать на границу, посмотреть, поговорить, подискутировать, наметить какие-то планы”.