Еврокомиссия предложила план по границе с Беларусью. Как решили бороться с нелегальными мигрантами?

Опубликовано: 15.10.2024 16:55 , Обновлено: 15.10.2024

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен предложила план из 10 пунктов по миграционной политике, который, по её словам, должен обеспечить укрепление границ ЕС, в том числе с Беларусью. Политик также призвала ускорить реализацию миграционного пакта, который поможет Евросоюзу лучше управлять "процедурами предоставления убежища".

Ожидается, что нелегальная миграция станет одной из главных тем двухдневного саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, который должен стартовать в четверг, 17 октября. Во вторник журналисты из разных стран получили официальное письмо, которое фон дер Ляйен адресовала властям европейских государств.

По её мнению, в первую очередь странам-членам ЕС следует ускорить реализацию уже принятого миграционного пакта. Он может помочь “более эффективно” управлять системами регистрации и приёма беженцев, а также лучше справляться с вопросами предоставления убежища в случаях, связанных с безопасностью. Кроме того, глава Еврокомиссии надеется, что её предложение поможет закрыть и другие пробелы, связанные с нелегальной миграцией.

Одним из пунктов плана фон дер Лейена, как утверждает польское издание Onet, является “противодействие гибридным угрозам” и укрепление границ, особенно с Беларусью и Россией. Обе страны, по её словам, “оказывают давление на внешнюю границу ЕС, используя людей в качестве оружия”.

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При этом Фон дер Лейен отметила, что одной из первых задач комиссара по внутренним делам и миграции (кандидатом на эту должность является австриец Магнус Бруннер) будет сотрудничество со странами “в области подготовки и реагирования на гибридные атаки и инструментализации мигрантов”.

Это сотрудничество глава Еврокомиссии хочет дополнить дипломатическим соглашением с другими членами ЕС “для повышения осведомлённости”. Что касается угроз безопасности, которые, по её мнению, могут представлять граждане Беларуси и России, фон дер Лейен предложила “более согласованный подход” к выдаче виз.

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный пограничный комитет Беларуси начал расследование очередного инцидента на границе с Польшей. Белорусские пограничники обвинили своих коллег в том, что те открыли огонь по людям, которые находились на белорусской территории. Поводом для разбирательства стала видеозапись, выложенная в Интернет.

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