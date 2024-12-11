Еврокомиссия выделила 170 млн евро на электронное наблюдение за границей с Беларусью

Опубликовано: 11.12.2024 20:11 , Обновлено: 11.12.2024

Еврокомиссия (ЕК) 11 декабря сообщила, что выделила 170 миллионов евро для электронного наблюдения на границе Евросоюза с Беларусью и Россией. По информации ЕК, там "значительно увеличилось" количество мигрантов, желающих попасть в европейские страны.

В Еврокомиссии [link href=“https://commission.europa.eu/news/commission-proposes-measures-strengthen-border-security-and-counter-hybrid-threats-2024-12-11_en” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link], что в 2024 году число людей, которые попадают в ЕС через белорусскую границу, выросло на 66% в сравнении с 2023 годом. “Россия и Беларусь используют людей с российской студенческой или туристической визой в качестве политического инструмента для дестабилизации общества ЕС, эксплуатируя принцип права ЕС на убежище”, - считают в ЕК.

Поэтому там решили принять меры для “противостояния гибридной угрозе” и “укрепления безопасности на внешних границах ЕС”. И среди этих мер как раз выделение 170 млн евро для “дальнейшего усиления пограничного контроля”. По информации ЕК, деньги пойдут на:

модернизацию оборудования электронного наблюдения,

улучшение телекоммуникационных сетей,

развертывание мобильных средств обнаружения или противодействия вторжению беспилотников.

“Пограничный инцидент”

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси начал расследование очередного инцидента на границе с Польшей. Белорусские пограничники обвинили своих коллег в том, что те открыли огонь по людям, которые находились на белорусской территории. Поводом для разбирательства стала видеозапись, выложенная 7 октября 2024 года в интернет.

Изучив видеоролик, снятый, как утверждает его автор, на границе Беларуси и Польши, в ГПК пришли к выводу, что один из польских пограничников «применил оружие непосредственно через польское инженерное заграждение и проходящую за ним государственную границу Республики Беларусь». Случившееся в белорусском ведомстве назвали “пограничным инцидентом”.

В ГПК обвинили польских пограничников в стрельбе по людям на белорусской территории. Что ответили в Польше?