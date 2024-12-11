Еврокомиссия выделила 170 млн евро на электронное наблюдение за границей с Беларусью
Еврокомиссия (ЕК) 11 декабря сообщила, что выделила 170 миллионов евро для электронного наблюдения на границе Евросоюза с Беларусью и Россией. По информации ЕК, там "значительно увеличилось" количество мигрантов, желающих попасть в европейские страны.
В Еврокомиссии [link href=“https://commission.europa.eu/news/commission-proposes-measures-strengthen-border-security-and-counter-hybrid-threats-2024-12-11_en” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link], что в 2024 году число людей, которые попадают в ЕС через белорусскую границу, выросло на 66% в сравнении с 2023 годом. “Россия и Беларусь используют людей с российской студенческой или туристической визой в качестве политического инструмента для дестабилизации общества ЕС, эксплуатируя принцип права ЕС на убежище”, - считают в ЕК.
Поэтому там решили принять меры для “противостояния гибридной угрозе” и “укрепления безопасности на внешних границах ЕС”. И среди этих мер как раз выделение 170 млн евро для “дальнейшего усиления пограничного контроля”. По информации ЕК, деньги пойдут на:
- модернизацию оборудования электронного наблюдения,
- улучшение телекоммуникационных сетей,
- развертывание мобильных средств обнаружения или противодействия вторжению беспилотников.
“Пограничный инцидент”
Ранее Telegraf.news писал, что Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси начал расследование очередного инцидента на границе с Польшей. Белорусские пограничники обвинили своих коллег в том, что те открыли огонь по людям, которые находились на белорусской территории. Поводом для разбирательства стала видеозапись, выложенная 7 октября 2024 года в интернет.
Изучив видеоролик, снятый, как утверждает его автор, на границе Беларуси и Польши, в ГПК пришли к выводу, что один из польских пограничников «применил оружие непосредственно через польское инженерное заграждение и проходящую за ним государственную границу Республики Беларусь». Случившееся в белорусском ведомстве назвали “пограничным инцидентом”.
В ГПК обвинили польских пограничников в стрельбе по людям на белорусской территории. Что ответили в Польше?