"Этого никогда не делайте" - Лукашенко предостерег новых руководителей и посоветовал "не рубить шашкой" в коллективах

Опубликовано: 04.04.2024 14:11 , Обновлено: 04.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 апреля принял ряд кадровых назначений. Это заместители председателей облисполкомов, главы городских администраций и не только. В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что Лукашенко посоветовал не делать новым назначенцам.

Глава государства предостерег новых руководителей от попыток приврать по тем или иным проблемам, обмануть для избежания ответственности.

“Этого никогда не делайте в своей жизни. Если даже я не заметил в данный момент, бывая у вас, что вы меня или кого-то обманули, завтра это скажется на результатах. Это боком вылезет. Не делайте этого. Лучше правду скажите, как оно есть”, - посоветовал Лукашенко.

По его словам, “вранья допускать нельзя”, иначе из-за обмана президент примет неправильное решение, что может отразиться на всей Беларуси. “И не позволяйте своим подчиненным соответствующим образом себя вести”, - добавил глава государства.

Лукашенко также заметил, что, возможно, на новых местах руководителям будет не так удобно и интересно, как на предыдущих. “Интереснее работы, чем руководитель сельхозпредприятия, нет. В моей жизни не было. Сейчас немножко сложнее вам, чем было в те времена, с одной стороны. С другой стороны, интереснее. Все от вас зависит”, - заверил белорусский лидер.

И не думайте, что у вас будет интереснее работа. Времена сложные, и вы согласились возглавить соответствующие участки”, - дополнил он.

Также Лукашенко посоветовал новым назначенцам “не приходить с шашкой наголо и рубить там”, давать шанс каждому члену коллектива. “Тогда за вами пойдут люди. И если кто-то где-то недорабатывал, дайте ему шанс”, - сказал президент.

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Кроме того, руководителям, по словам Лукашенко, нужно создать “нормальную атмосферу в коллективе” и дать возможность людям себя проявить. “У нас должна быть истинная демократия, когда люди живут в удовольствие”, - подчеркнул он.

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Лукашенко назначил сегодня Александра Пшенного председателем концерна “Беллесбумпром”, Сергея Столярчука - председателем правления ОАО “Банк развития Республики Беларусь”. Новым председателем Барановичского горисполкома стал Максим Антонюк, Пинского райисполкома - Сергей Созончук, Докшицкого - Сергей Абирало.

Администрацию Октябрьского района Витебска возглавит Владимир Белевич, администрацию Московского района Бреста - Александр Прадун. Первым зампредседателя Брестского облисполкома стал Дмитрий Городецкий, заместителем председателя - Михаил Баценко, зампредседателя Минского облисполкома - Александр Ильясевич.

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Как рассказал новый глава “Беллесбумпрома” Пшенный, ситуация в отрасли стабилизируется, однако есть “ряд проблемных предприятий”. Одна из проблем - закредитованность предприятий.

“То есть вы в банках набрали денег”, - уточнил Лукашенко.

На что Пшенный ответил, что у руководства есть предложение реструктуризировать долги некоторых предприятий, проанализировать возможность снижения ставок по кредитам, перевести валютные задолженности в рублевые.

“Это глоток воздуха или это кардинально меняет ситуацию?” - спросил глава государства.

“Пока это глоток воздуха”, - ответил новый председатель “Беллесбумпрома”.

“Вы хотите сказать, что вздохнете, а потом снова рухнете?” - задал еще один вопрос Лукашенко.

“Вздохнем, потом должны что-то построить…” - сказал Пшенный.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции. «Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет», - сказал президент во время рабочей поездки в Гродно 2 апреля.

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