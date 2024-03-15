Лукашенко приказал подготовиться к приходу "нового поколения" без перехода власти. Что имел в виду?

Опубликовано: 15.03.2024 17:08 , Обновлено: 15.03.2024

В среду, 15 марта, на встрече по случаю 30-летия Конституции Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как следует подходить к вопросу "прихода к власти" новому поколению.

По мнению президента Беларуси, в будущем пост руководителя страны должен быть представлен “новым поколением” белорусов, а не кем-то единолично.

“Мы аккуратно должны выстроить систему не перехода власти от Лукашенко к Петрову, Сидорову… Нет. А прихода к власти нового поколения”, — сказал он во время своего выступления во Дворце Республики.

В понятие “нового поколения” Лукашенко включил руководителей партий и депутатов, которые уже “фактически во власти”. По его мнению, они “показали себя патриотами” и смогут “удержать страну”, обеспечив ее совершенствование.

Глава страны убежден, что Беларуси удалось создать механизм, который “не позволит власти оторваться от народа”. Он провел исторические параллели между древним Полоцким вече и Всебелорусским народным собранием. Президент сказал, что полномочия, которые теперь конституционно закреплены за делегатами ВНС походят на те, которыми обладали представители некогда существовавшего народного схода.

“Сделали это также с согласия людей - абсолютным большинством голосов”, — подчеркнул президент.

Он выразил надежду, что к власти в итоге придут “аккуратные” и “умные люди”, которые “будут идти от жизни”. Это условие он назвал важнейшим “эволюционным принципом”.

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