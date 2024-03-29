Лукашенко снял с должностей 5 чиновников, 2 генералов и судью
Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил от должностей несколько чиновников, генералов и судью. Об этом сообщили в его пресс-службе 29 марта.
Так, Лукашенко снял с должности главы Администрации президента Игоря Сергеенко в связи с тем, что его выбрали главой Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва.
Единогласно. В Палате представителей Беларуси выбрали нового главу
По причине “перехода на выборную должность служащего” сняли также:
- Ирину Костевич — с должности министра труда и социальной защиты;
- Александра Барсукова — помощника президента — инспектора по Минску;
- Вадима Ипатова — директора Национального центра законодательства и правовых исследований;
- Вячеслав Данилович — ректора Академии управления при президенте.
Кроме того, от должности начальника учреждения образования “Военная академия Республики Беларусь” освободили генерал-майора Геннадия Лепешко. А начальником управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области перестал быть генерал-майор юстиции Андрей Лис.
“Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с избранием депутатами Палаты представителей Национального собрания на срок их полномочий”, — объяснили в пресс-службе.
А еще “в связи с избранием на другую должность” с должности заместителя председателя и судьи Гомельского областного суда сняли Николая Маратаева. Его также исключили из состава президиума Гомельского областного суда.
Ранее Телеграф писал, что после рабочей поездки Александра Лукашенко в Ошмянский район на поля отправили около 200 человек — военных, студентов и рабочих заводов.
В Ошмянском районе после визита Лукашенко на поля отправили военных, студентов и рабочих заводов. Зачем?