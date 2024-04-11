"Если уж очень захотят" - Лукашенко рассказал, как относится к идее мобилизации женщин в армию

Опубликовано: 11.04.2024 20:48 , Обновлено: 11.04.2024

Александр Лукашенко по прибытии в Кремль для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал журналистам, как относится к идее мобилизации женщин в армию. Слова главы государства привела его пресс-служба.

“Очень отрицательно. Женщины должны летать в космос. И если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат”, - сказал Лукашенко.

По его словам, отправлять женщину, которая “должна рожать”, в армию “на верную гибель” - “глупость полная”. “Это от безысходности. Я - против”, - заверил президент.

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Свое заявление он сделал на фоне предложения советника по гендерным вопросам командующего сухопутными силами Вооруженных сил Украины Оксаны Григорьевой призывать украинок на службу в армию. «Как в Израиле, мы должны… [тренировать] и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне», - передало 10 апреля ее слова издание Times.

Встречу Лукашенко и Путина, как сообщила пресс-служба президента Беларуси, организуют вечером 11 апреля формате “один на один”. Обсудят развитие сотрудничества, международную обстановку и не только.

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А 12 апреля запланировали “совместное мероприятие” по случаю Дня космонавтики. Кстати, с собой в Москву Лукашенко привез Марину Василевскую - первую космонавтку в истории суверенной Беларуси. Утром 11 апреля ей вручили медаль Героя Беларуси.

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