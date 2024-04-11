"Со старшим братом договоримся, готовься" - Лукашенко предложил "забросить" дублершу Василевской в космос

Опубликовано: 11.04.2024 15:10 , Обновлено: 11.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов рассказал, что может ждать в будущем Анастасию Ленкову - дублершу Марины Василевской, которая стала первой белорусской космонавткой. Слова главы государства привела его пресс-служба.

“Может, ее надо забросить, если она захочет. Поэтому завтра поедем договариваться, пока ж сами не можем. Так что со старшим братом договоримся, готовься”, - обратился Лукашенко к Ленковой.

[info_b]“Старшим братом” президент называет Россию. Завтра, 12 апреля, Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин запланировали “совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики”.[/info_b]

Глава государства заверил, что “наработанный опыт” Ленковой не пропадет. “Ты молодец, все испытания, как и первый космонавт, прошла с честью. Я это точно знаю. Конечно, знаю, что ты переживала (я бы тоже переживал), когда ты в одном шаге от своей мечты и получается немножко по-другому. Но ты держалась достойно”, - отметил Лукашенко.

Сама же дублерша в интервью агентству Sputnik подтвердила, что действительно хотела бы применить полученные знания и навыки в будущих космических программах. “Будем надеяться, что они будут продолжены. Также планирую заниматься научной деятельностью, ну, и время покажет”, - сказала она.

Напомним, сегодня, 11 апреля, Лукашенко вручил Марине Василевской медаль Героя Беларуси и удостоверение космонавта.

[info_b]Звание «Герой Беларуси» является высшей степенью отличия и присваивается только один раз за исключительные заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания страны.[/info_b]

Лукашенко вручил белорусской космонавтке Василевской медаль Героя Беларуси