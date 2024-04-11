Лукашенко вручил белорусской космонавтке Василевской медаль Героя Беларуси

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Опубликовано: 11.04.2024 12:29 , Обновлено: 11.04.2024

Александр Лукашенко заявил, что полёт Марины Василевской на МКС вывел суверенную Беларусь на новый уровень участия в космических программах. За это он вручил женщине медаль Героя Беларуси и удостоверение космонавта, сообщили в пресс-службе президента.

Напомним, белоруска Марина Василевская стала первой космонавткой в суверенной истории страны. Её отобрали в состав основного экипажа 21-й экспедиции на МКС под руководством космонавта “Роскосмоса”, уроженца Беларуси Олега Новицкого. Старт корабля “Союз МС-25” был совершён 23 марта. Полет Василевской продлился 14 суток, 12 из которых она провела на Международной космической станции.

Фото: БелТА

[info_b]Звание “Герой Беларуси” является высшей степенью отличия и присваивается только один раз за исключительные заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания страны, сказано на сайте пресс-службы президента.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Марина Василевская вернулась на Землю 6 апреля спустя 2 недели пребывания в космосе. “Роскосмос” поделился видео с места события.

Первая белорусская космонавтка Василевская вернулась на Землю. Что она сказала?