ЕС расширил санкции против Беларуси. Польша продавила с помощью Африки?

Опубликовано: 26.07.2023 16:04 , Обновлено: 04.07.2024

Представители Евросоюза согласовали введение нового пакета санкций в отношении Беларуси. Об этом 26 июля сообщила Испания, председательствующая сейчас в Совете Евросоюза.

«Сегодня послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Беларуси и причастности Беларуси к российской агрессии против Украины. Эти меры включают в себя внесение в списки физических и юридических лиц», - говорится в сообщении.

Сам список пока не опубликовали.

Однако издание Politico на прошлой неделе сообщило, со ссылкой на три источника, что страны ЕС неофициально согласовали пакет военных санкций против Беларуси.

Тогда издание писало, что пакет будет включать ограничения на поставки техники, включая авиационные запчасти. Также якобы конкретные пункты будут повторять санкции против России — в попытке пресечь доставку военных компонентов через Беларусь в Россию.

Новые санкции в отношении Беларуси рассматриваются властями ЕС как шаг на пути к более широкому, более глобальному соглашению о мерах в отношении Беларуси, заявили тогда изданию европейские дипломаты на условиях анонимности.

Польша шантажировала Испанию?

Два европейских дипломата заявили на прошлой неделе, что представители стран ЕС смогли одобрить новые санкции в отношении Беларуси только после того, как увязали этот вопрос с другой давно зашедшей в тупик сделкой по укреплению отношений ЕС с 79 странами Африки и Карибского бассейна.

Возобновление этого пакта, так называемого соглашения post-Cotonou, было в подвешенном состоянии с тех пор, как Польша заблокировала его подписание, воспользовавшись правом “вето”. Но, увязав эти два переговорных процесса воедино, председательствующая в ЕС Испания, которая курировала переговоры, смогла задобрить восточный фланг ЕС и добиться подписания обоих документов, сообщило Politico.

“Явно не прошло”

В Беларуси пока не комментировали новые санкции. Но ранее Александр Лукашенко назвал их серьезной угрозой. “Слушайте, не прошло. Явно не прошло. Да, непросто. Да, сложно, трудно. Но не прошло. Надо тоже это понимать”, - признался он на встрече с представителями стран ОДКБ в июне.

“Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим”, - заявил он тогда.

Напомним, ранее Телеграф писал, что новые санкции против белорусских компаний ввел Зеленский:

Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний