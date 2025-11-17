«Визжат сейчас»: Лукашенко предсказал приход в Литве властей, «которые будут видеть интересы в Беларуси»

Опубликовано: 17.11.2025 12:45 , Обновлено: 17.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что надеется на приход к власти в соседних Польше и Литве политиков, которые будут учитывать интересы официальных Минска и Москвы.

«Литовцы визжат, верещат сейчас: “Откройте границу!” Мы её не закрывали. И мы никогда плохо ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам не относились. Это наши соседи, куда деваться?» — заявил Александр Лукашенко, добавив, что считает правительства соседних стран несамостоятельными, находящимися под управлением “извне”.

По его мнению, власти Польши и Литвы «жизнь заставит» начать взаимодействие с Беларусью, и не только. «Придут к власти другие люди, которые будут видеть интересы в Беларуси и России, как это было раньше. Зачем терять эти рынки, терять такие добрые отношения?» — заявил он.

Напомним, что власти Польши открыли два пункта пропуска на границе с Беларусью, но назвали это «пробным» запуском. Главное требование властей Польши — безопасность на границе, в том числе снижение числа нелегальных мигрантов.

Тем временем власти Литвы всё ещё публично отказываются от переговоров на уровне МИДов, как того требуют в Беларуси. Вместо этого там предложили технические консультации на уровне заместителей глав пограничных служб.

Однако, как утверждает пресс-секретарь МИД Беларуси Варанков, подобные «мини-переговоры» не приведут к открытию закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска (КПП) и не возобновят движение людей и грузов.

В свою очередь, главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил, что консультации о судьбе застрявших в Беларуси литовских грузовиков пройдут во вторник.

«Завтра, вероятно, будут технические контакты с белорусской стороной. У нас есть своё видение, мы его представим и посмотрим, как они отреагируют. И если всё действительно будет выглядеть достаточно благожелательно, ещё раз повторяю, никто конкретно не заинтересован в продолжении закрытия пунктов пропуска на границе», — заявил Д. Матулёнис радиостанции LRT.

Матулёнис заявил, что не видит смысла в проведении переговоров на уровне министерства иностранных дел: «Зачем нам выходить на уровень иностранных дел? У нас есть конкретная проблема, её нужно решить, и всё встанет на свои места».